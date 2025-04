Trumpova tabulka cel proti USA neodpovídá realitě. Není jasné, odkud čísla vzal, míní ekonomové

Nová americká cla jsou pro české firmy špatnou zprávou, tvrdí analytici. Dopad na tuzemský průmysl podle nich bude zejména nepřímý, cla ale mohou ovlivnit i tuzemský export do dalších zemí. Experti také varují před zpomalením evropské i tuzemské ekonomiky. Předpokládají odvetné kroky ze strany EU i dalších zemí. Analytici zároveň upozorňují, že zatím není jasné, na co vše budou americká cla platit. Praha/Washington 0:52 3. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Donald Trump ukazující tabulku srovnání cel při projevu v zahradě Bílého domu | Foto: Carlos Barria | Zdroj: Reuters

Americký prezident Donald Trump představil rozsáhlý balíček recipročních cel. Na zboží z Evropské unie bude činit 20 procent. Trump oznámil, že minimální clo pro všechny obchodní partnery má činit deset procent, například u Číny bude 34 procent. Kromě toho americký prezident vyhlásil 25procentní cla na dovoz automobilů. Trump chce cly podpořit americkou výrobu.

„Bude třeba čekat na skutečné znění příkazu,“ zdůraznil analytik Natlandu Petr Bartoň. Nová americká cla sníží podle Bartoně ekonomiku EU o 0.2 procentního bodu na 0.8 procenta.

Překvapivá čísla

„Ekonomové jsou překvapeni z toho, že Donald Trump ukazoval v tabulce, že EU uvaluje 39procentní cla na dovozy ze Spojených států. A oni nám dávají pouze polovinu, tedy 20 procent. Ale že by EU měla v průměru taková cla, to slyšíme poprvé, protože doposud se uvádí 3.9 procenta,“ poznamenala ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová.

„Jiné vysvětlení je, že Donald Trump tam načetl i další různé netarifní překážky, včetně DPH, o kterém se ve svém projevu také zmiňoval. Takže 39 procent je opravdu překvapivé číslo, které vzniklo z načtení dalších věcí. Rozhodně nejde o reciproční clo jako takové vůči EU,“ uvedla dále Klímová.

I podle Bartoně není jasné, odkud Trump vzal čísla o údajných clech dalších zemí na USA. „Absolutně neodpovídají realitě, a to ani po započítání DPH v tamních zemí, které rád Trump připočítává,“ podotkl.

I ekonom Tomáš Dvořák z britského institutu Oxford Economics zdůraznil nezvyklý způsob počítání tarifů.

„Donald Trump nazval cla jako reciproční, tedy že je zavádí proto, že je vůči USA uplatňují i jiné země, a to v mnohem vyšší míře než jak je případně mají nastaveny USA vůči ostatním. Podle Trumpa jsou průměrná cla EU na dovozy z USA 39 procent, USA ale jako velkorysé gesto tedy uvalují cla na dovozy z EU jen poloviční, tedy 20 procent. Samotná cla EU vůči USA nicméně v průměru dosahují jen 3.9 procenta,“ shoduje se Dvořák s Klímovou.

„Americká administrativa započítala do tarifů podle ekonomů zřejmě i veškeré další netarifní ‚bariéry‘, může jít například o přepočet určitých vnitřních regulací EU nebo například systému CBAM, který zpoplatňuje nadměrné emise CO2,“ uvádí dále.

Podle ekonoma České spořitelny Davida Navrátila USA zřejmě započítávají i DPH uplatňované v EU.

Dopad na Česko

Český export do USA loni dosáhl hodnoty přes 165 miliard korun, což bylo 2,7 procenta celkového českého exportu.

Podle Dvořáka by dopad 20 procent plošných cel na veškeré vývozy do USA mohl znamenat do konce mandátu Donalda Trumpa, tedy do roku 2029, pro Česko zpomalení ekonomiky zhruba o 3 procenta a ztrátu desítek tisíc pracovních míst.

Vynásobte dvěma a máte nižší hranici dopadu právě oznámených cel ze strany Spojených států, tedy 20% plošně (za předpokladu že EU zavede odvetná opatření). https://t.co/SGvcYMTNMz — Thomas Dvorak (@thomdvorak) April 2, 2025

„Země střední a východní Evropy budou zasažené nejvíce a my i v rámci regionu patříme k těm více postiženým. Je to dané hlavně strukturou ekonomiky: jsme otevřená, exportní země, máme velký průmyslový sektor a dlouhodobě obchodní přebytky a hlavně jsou naše firmy hodně integrované do dodavatelských řetězců jako subdodavatelé,“ uvádí Dvořák.

„I když přímo do USA vyvážíme málo, skrze dodavatelské řetězce jsme clům vystaveni hodně přes Německo, Itálii a další,“ pokračuje Dvořák. USA pro nás byly 10. nejdůležitější zemí, kam míří tuzemský vývoz.

„Je to překvapivě mírné v automotive, například oproti Slovensku. Tamní automobilky do USA ve finále vyváží mnohem více. Ale ve strojírenství, chemickém průmyslu, plastech a tak dále už je to horší. Navíc nám asi trochu přihorší i koruna, která je na zprávy ohledně vyšších cel dost citlivá. Takže dražší dovozy a nejspíš i o něco opatrnější Česká národní banka – i když cla budou v dlouhodobém horizontu spíše deflační,“ uvádí dále Dvořák.

Bartoň v případě cel na dovoz automobilů také očekává pro Českou republiku nižší dopady než na sousední Slovensko. Zdůvodňuje to tím, že tuzemské automobilky do USA nevyvážejí. „Postiženi budeme spíše jen nižšími dodávkami dílů do německých automobilek,“ podotkl. Zavedené clo podle něj dopadne především na české výrobce měřících přístrojů.

I podle analytika XTB Pavla Peterky jde však o špatnou zprávu pro český průmysl, i když americký trh není pro české exportéry tím hlavním. V této souvislosti připomněl, že české firmy dodávají své výrobky a komponenty do dalších zemí, pro které už je americký trh tím cílovým.

„Pokud vlivem cel klesne konkurenceschopnost těchto firem, které ztratí svůj tržní podíl, tak klesne poptávka po českém zboží, což se projeví ve zpomalení našeho ekonomického růstu. Pomalejší ekonomika povede k pomalejšímu růstu mezd a životní úrovně,“ popsal Peterka. V případě odvetných cel ze strany EU Peterka čeká další negativní dopady v podobě proinflačních tlaků a pomalejšího růstu ekonomiky.

Otázky a nejasnosti

Peterka dále upozornil, že zatím není jasné, pro které skupiny zboží a služeb mají vyhlášená cla platit. „Rétorika vyznívá tak, že cla mají platit na všechno zboží, což se ale nezdá být v takto krátkém časovém intervalu pravděpodobné,“ uvedl Peterka.

Podle analytika Capitalinked.com Radima Dohnala je otázkou, jak dlouho bude tabulka nových cel ve skutečnosti platit. „Osobně čekám, že sazby cel na dovoz do USA zůstanou, ale hlavně pro subdodávky budou stanoveny výjimky,“ řekl Dohnal.

Analytici upozornili také na další důsledky cel. Podle Peterky Trump zvýšením cel nejspíš vyprovokuje reakci ostatních zemí. „Hromadná celní odpověď by dále vedla ke zpomalení globální ekonomiky a ochlazení ekonomického růstu a zahraniční poptávky. Z toho budou nejvíce trpět exportní země jako jsou Česko, Německo a například Slovensko,“ uvedl Peterka.

Podle Dvořáka bude nejvíce postižené postižené Rumunsko, na druhém místě Slovensko a na třetím místě právě Česko.

Dohnal připomněl také klesající kurzy akcií řady amerických akcií. Podle něj nyní u amerických firem nyní panuje velká nejistota a středeční rozhodnutí situaci ještě zhorší.„Namísto rozpoutání spirály celních sazeb by americká administrativa měla snížit rozpočtový deficit a snižovat zahraniční zadlužovaní. Toto by americkou ekonomiku dostalo do rovnováhy udržitelněji,“ dodal Dohnal.