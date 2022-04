Návštěvnost restaurací stagnuje. Hostů je méně než před pandemií, roli hraje inflace a zdražování

Restauratéři za sebou mají nejslabší měsíce roku. Přestože někteří z nich už otevřeli venkovní zahrádky, návštěvnost se zásadně nezvedla. Podle údajů společnosti SaltPay, která restauracím dodává pokladní systémy, se tržby hospod za letošní první tři měsíce zvedly oproti minulému roku ani ne o polovinu. Loni přitom kvůli vládním restrikcím proti šíření koronaviru fungovala jen výdejní okénka. Praha 23:18 20. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zavřená restaurace | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Provozní pražské restaurace Tomáš má na venkovní zahrádce zhruba 60 míst k sezení, ty jsou ale úplně prázdná. „Doufám, že to je hlavně chladnějším počasím. Situace ale ještě není tam, kde bychom si přáli,“ tvrdí restauratér.

Doba před covidem už se podle něj nevrátí. „Hostů je samozřejmě o dost méně. Evidentně se lidem nechce moc utrácet, protože nevědí, co je čeká. Ještě jim nepřišlo vyúčtování za elektřinu, za plyn, potraviny v obchodech jdou nahoru a lidi přece jen o něco víc přemýšlej o penězích.“

Pražská restaurace musela do cen promítnout jak zdražování energií, tak růst cen potravin. Ceny ovšem podnik navýšil maximálně o pět až deset procent. Podle Tomáše se totiž restauratéři bojí zdražovat více, aby o hosty nepřišli úplně.

Hosté ze zahraničí

S podobnou situací se potýká také restaurace s venkovní terasou v širším centru Prahy 2, která je zaplněná pouze z půlky. Většina hostů ovšem pochází ze zahraničí. „Cizinci se začínají vracet, takže se situace lepší. Složení zemí je různé, nejvíce asi Německo, ale pak je to i Mexiko, Španělsko nebo Itálie,“ říká servírka Hana.

Češi podle Hany chodí hlavně na obědové menu. I tady si za jídlo zákazníci oproti loňsku připlatí. Restaurace totiž musela změnit ceny u jídla i pití. „Muselo se lehce zdražit, samozřejmě kvůli energiím a nárůstu cen, co se týče potravin,“ vypočítává.

Že lidé návštěvy restaurací a barů omezili, potvrzují také data společnosti SaltPay. Podle nich je hostů stále méně než před pandemií koronaviru. I tak se ale tržby hospodám zvedly. V porovnání s rokem 2019 přibližně o osm procent, potvrzuje mluvčí společnosti Storyous Jana Kohoutová.

Více nevydělají

„Nejvyšší dosavadní tržby letošního roku restauratéři prozatím utržili o víkendu 25. až 27. března, kdy do restaurací přišlo zároveň nejvíce zákazníků od začátku roku. Růstu tržeb pomáhá bohužel inflace a zdražování. Rostou ceny potravin, energií i dalších dodavatelských služeb a zboží. Restaurace proto taky musí zdražovat. Neznamená to ale, že by vydělávaly více,“ tvrdí Kohoutová.

Za smažený sýr s přílohou Češi v hospodách například vydají průměrně přes 150 korun - tedy skoro o dvacet korun více než loni. Podobným tempem zdražili podle dat Českého statistického úřadu také guláš nebo svíčková na smetaně. Ta stojí v průměru 170 korun. Další navyšování cen navíc avizují také pivovary. Třeba největší z nich - společnost Plzeňský Prazdroj - zdražila od dubna půllitr čepovaného piva o korunu u všech svých značek.