V Istanbulu otevřeli nové letiště. Plánují, že za rok přepraví až 150 milionů cestujících

Má být konkurencí Dubaje nebo Paříže v počtu odbavených cestujících a patřit tak mezi nejvytíženější a největší na světě. V Istanbulu se slavnostně otevřelo nové letiště, do kterého Turecko zatím investovalo více než deset miliard eur, přestože se země potýká s ekonomickými problémy a nestabilní měnou. Jen ta letos ztratila třetinu své hodnoty. Istanbul 17:22 29. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nově otevřený terminál letiště v Istanbulu | Foto: Murad Sezer | Zdroj: Reuters

Istanbul je strategický dopravní uzel jak pro lety do Evropy, tak do Asie. Ambice pro nové letiště, které ještě nemá jméno, jsou proto obrovské. Přepravit má podle plánů až 150 milionů cestujících ročně.

Slavnostní ceremoniál při otevření nového letiště v Istanbulu | Foto: Murad Sezer | Zdroj: Reuters

Podle Mezinárodní rady letišť přitom pařížské letiště Charlese de Gaula ročně odbaví asi jen 70 milionů cestujících a pražským letištěm Václava Havla podle odhadů letos projde 17 milionů pasažérů. Podle analytika společnosti Cyrrus, Zdeňka Rosenberga se tato investice za více než deset miliard eur zemi vyplatí.

„Stavba této velikosti je významná pro ekonomiku, jakou představuje Turecko. Je to země, která má 80 milionů lidí, a deset miliard eur tvoří 1,6 procenta HDP, pokud stavbu rozpočítáme do čtyř let,“ řekl Radiožurnálu Rosenberg.

Nové letiště leží asi 35 kilometrů severozápadně od Istanbulu. První pasažéři pak odletí z nového letiště v nejbližších dnech do hlavního města Ankary. Další dvě letiště ve městě zůstanou i nadále v provozu.

Turecký prezident během slavnostního ceremoniálu na novém letišti | Foto: Murad Sezer | Zdroj: Reuters

Investice v době recese

Důvodů, proč se i přes špatnou ekonomickou situaci rozrůstají stavební investice v zemi, je hned několik. Jedním z nich je, že příští rok v listopadu zemi čekají parlamentní volby a prezident Recep Tayyip Erdogan potřebuje ukázat, že ekonomika míří vzhůru.

Jenže podle Štěpána Křečka, hlavního ekonoma společnosti BH Securities, naopak tyto investice stahují ekonomiku země ještě více ke dnu: „Sice mohou krátkodobě zvýšit růst hrubého domácího produktu, nicméně tento růst je dlouhodobě neudržitelný a vede Turecko do ekonomických problémů. To si uvědomují i zahraniční investoři, kteří houfně opouští Turecko. To se dostává do vážných problémů a propuká tam měnová krize.“

Podle Křečka hrozí turecké ekonomice vážné problémy, pokud bude dále pokračovat v takových velkých investicích – obzvláště pokud bude stále oslabovat měna. Země by pak nebyla schopna splácet své závazky a krize by pak byla nevyhnutelná.

Nový terminál letiště v Istanbulu | Foto: Murad Sezer | Zdroj: Reuters

V plném proudu jsou například práce na stavbě nových linek v istanbulském metru – to by mělo mít do roku 2023 tisíc kilometrů, což je pětinásobek současného stavu. Minulý týden byla otevřena další část linky, která je zároveň první bez strojvedoucího.

Erdogan by ale rád v budoucnu postavil ještě nový Bospor, tedy paralelní spojení mezi Černým a Marmarským mořem.