Češi v Turecku postavili továrnu za více než 25 milionů euro. Vyrábí turbíny pro vodní elektrárny

Češi sází na turecký zájem o rozvoj vodní energetiky. I to je důvod, proč nedaleko Ankary vznikla za zhruba 25 milionů euro česká továrna na turbíny a generátory. Díky pobídkám turecké vlády by se investice měla vrátit do sedmi let. První nově vyrobené kusy už jsou připravené na expedici do vodních elektráren na východě Turecka. Podrobnosti zjišťoval Český rozhlas Plus.

