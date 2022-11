Musk povede Twitter. Nejbohatší muž světa se stal jediným ředitelem firmy

Sociální síť Twitter povede nejbohatší muž světa. Elon Musk, který po měsících finančních kliček a právních tahanic sociální síť koupil, oznámil, že bude i výkonným ředitelem společnosti. Excentrický podnikatel, který proslul právě i kontroverzními tweety a internetovými vtípky, už přitom vede čtyři jiné firmy. San Francisco 8:34 1. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ptáček a bílo-modrá barva, to jsou znaky sociální sítě Twitter (ilustrační foto) | Foto: Dado Ruvic | Zdroj: Reuters

Miliardář propustil všechny ředitele Twitteru. V představenstvu společnosti ale má být sám jen dočasně. Jak dlouho by ji Musk mohl vést, nicméně odmítla společnost komentovat.

Musk má také chystat rozsáhlé propouštění pracovníků. Na konci loňského roku zaměstnávala firma přes 7000 lidí. List Washington Post s odvoláním na zdroj obeznámený se situací uvedl, že v rámci prvního kola propouštění by podnik měla opustit čtvrtina zaměstnanců.

Investor: Tvrzení, že Musk chce Twitter přebudovat a zároveň propustit jeho zaměstnance, nedávají smysl Číst článek

Twitter, svou oblíbenou platformu, Musk v minulosti kritizoval za údajně nedostatečnou svobodu slova. Nákup oznámil v dubnu, pak z něj vycouval. Twitter ho ale zažaloval, protože už byl obchod dohodnutý.

Musk nakonec ustoupil a společnost v přepočtu za víc než bilion korun převzal. Akcie Tesly od začátku tohoto příběhu klesly o čtvrtinu.

Majetek nejbohatšího muže světa přesahuje hodnotu v přepočtu 5,5 bilionu korun. Mohl by si tedy koupit skoro všechny produkty a služby z Česka za celý rok.

Musk je již šéfem firem Tesla - výrobce elektroaut, SpaceX - pro lety do vesmíru, Neuralink - startupu, který se věnuje čipům implantovaným do mozku a Boring Company stavící tunely. Když k tomu přibude Twitter, mohlo by to být podle některých analytiků z Wall Street na miliardáře už opravdu moc.

the bird is freed — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022