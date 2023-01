Twitter nyní hledá každý dolar. Možná proto chce povolit politickou reklamu, soudí novinář Koubský

Twitter plánuje ve Spojených státech zrušit některá omezení politické a aktivistické reklamy. Politickou reklamu zakázala síť v roce 2019 se zdůvodněním, že dosah politických idejí se nemá kupovat, ale politici si jej mají sami zasloužit. Petr Koubský, redaktor Deníku N, míní, že svým způsobem je politická a aktivistická reklama na sociálních sítích normální věcí, přestože ji sám nemá rád. Praha 22:23 6. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Twitter, ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Za takzvanou aktivistickou reklamu firma označuje propagaci témat, která zvyšují povědomí nebo vyzývají uživatele k zapojení v oblasti občanské angažovanosti, ekologie, ekonomického růstu nebo společenské rovnosti.

Reklama na tato témata dosud byla na Twitteru omezená, především co se jejího zacílení týče.

Zadavatelé takovýchto reklam se například nemohli zaměřovat na menší geografické oblasti a nesměli cílit na politicky zaměřená klíčová slova, jako jsou například volby, konzervativní, liberální a podobně.

Facebook má na rozdíl od Twitteru politickou reklamu neustále povolenou. Twitter ji však před čtyřmi lety zakázal a nyní se za nového majitele Elona Muska opět vrací, ačkoliv nejsou známy přesné detaily toho, zda původní zákaz padne zcela.

Petr Koubský, redaktor Deníku N, míní, že svým způsobem je politická a aktivistická reklama na sociálních sítích normální věcí.

„Sám za sebe nerad vidím politickou reklamu v podstatě kdekoliv. Mám za to, že to je takové zamořování prostředí. Ale buďme realisté. K normálnímu fungování demokracie to patří a společnost musí jenom nějak vymezit pravidla, jakým způsobem má ta aktivistická a politická reklama fungovat. Pokud se to bude na Twitteru řídit stejnými pravidly, jakými je to regulováno obecně mediálně ve Spojených státech, pak proti tomu nelze asi nic namítat,“ soudí Koubský.

Sám nechce hodnotit, zda nové prohlášení fungování Twitteru je správné, nebo špatné. Podle něj jde v dnešní době o zcela běžnou věc, důležité je myslet na to, že politika v demokratických zemích je o penězích v kampani a o šikovnosti.

„To, jak si to tehdy nastavil Twitter, bylo idealistické.“ Petr Koubský

„Za peníze si politik koupí šikovné lidi, kteří mu postaví chytře kampaň a k tomu chytře patří i využívání všech možností médií, která jsou k dispozici, pokud to nezakáže nějaké pravidlo nebo zákon. To, jak si to tehdy nastavil Twitter, bylo idealistické, ale podle mě to hodně vybočovalo z běžných zvyklostí. Ale jak říkám realisticky, asi bychom měli chtít hlavně průhledná a jednotná pravidla,“ věří.

Snaha odrazit se ode dna

Američtí komentátoři tento krok Twitteru považují za snahu získat do své firmy dalí příjmy, které začaly v poslední době padat a společnost je na tom nyní ekonomicky špatně.

Důvodem může být i to, že na konci roku 2024 čekají Spojené státy prezidentské volby a je více než jisté, že nakupování politické reklamy započne ještě dlouho před jejich konáním. Twitter by tak na této události mohl poměrně hodně vydělat.

„Je možné, že toto je hlavní cíl Twitteru, který ho směřoval k danému kroku. V Americe je v politické reklamě spousta peněz. Nejde jenom o prezidentské volby, jde o nejrůznější volby na úrovni jednotlivých států. A tím si ten příjem skutečně mohou vylepšit a že hledají v tuto chvíli každý dolar, to je více než jisté,“ dodává.

