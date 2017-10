U Stříbra vyroste polygon. Budou se na něm zkoušet auta bez řidiče

Český polygon pro testování a certifikaci vozidel bez řidiče by měl do roku 2022 stát u západočeského Stříbra. Připravuje ho česká investiční skupina Accolade. Náklady dosáhnou několika miliard korun. Do ČR přitáhne špičku automobilových vývojářů nejen z Evropy, řekl mluvčí skupiny Jiří Sochor. Stříbro 15:35 25. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vozidlo na testovacím polygonu | Foto: Matěj Skalický

„Česká republika dnes ve srovnání se světem poněkud zaostává s přípravou na přechod na automobily s autonomním řízením. Na západ od nás funguje několik více či méně pokročilých testovacích polygonů, opačným směrem se první už staví,“ uvedl výkonný ředitel Accolade Milan Kratina.

Podle něj by to ve velmi blízké budoucnosti mohlo způsobit odchod talentů, odliv peněz na výzkum a vývoj a v delším důsledku i nižší investice do výroby ve prospěch zemí, které nabízejí lepší zázemí.

„Tomu chce Accolade zabránit,“ prohlásil Kratina. Na novém polygonu bude možné testovat veškeré dopravní situace včetně evropských.

Praha není New York

„Polygony, na kterých se dnes testuje, umí nasimulovat hlavně geometricky přísná města pravých úhlů typu New York. Takto ověřené systémy jsou pak na pražském Starém Městě, v uličkách Lisabonu nebo v centru Říma úplně ztracené. Ale právě takové prostředí budeme umět ve Stříbře navodit,“ popsal. Okruh bude vedle městských uliček vytvářet i prostředí dálnice, silnic první třídy, okresních komunikací i jízdy v tunelu.

Skupina osloví české i německé vysoké školy a předpokládá spolupráci se soukromými vývojovými centry. Kratina dodal, že velmi stojí o podporu města a kraje, protože vznik polygonu považuje za velký impulz pro rozvoj Stříbra, kraje i celé republiky.

Bude připraven na testování technologií, které budou na silnicích dostupné v blízké i vzdálenější budoucnosti. Bude ověřovat například neustálou komunikaci vozidel mezi sebou i v městském prostředí i s prvky místní infrastruktury.

Accolade investuje zejména do výstavby nájemních budov v industriálních parcích zejména v ČR a Polsku, kde už realizovala 20 velkých projektů. Průmyslové budovy si od ní pronajímají KION, který v Ostrově u Stříbra na Tachovsku vyrábí skladovou techniku, Tchibo, které má v Chebu zázemí pro eshop, či DHL, jež tam poskytuje logistiku a servis pro zařízení německé satelitní televize Sky Deutschland.

V Polsku jsou mezi klienty Accolade například Eurocash, jedna z největších polských společností v oblasti rychloobrátkového zboží, dále Pierce, největší švédský prodejce motocyklových dílů, vybavení a oblečení, Svendsen Sport, významný dodavatel rybářského vybavení, přední polský prodejce pneumatik a ráfků Oponeo a logistická firma DB Schenker. Klienti skupiny po celém světě zaměstnávají zhruba milion lidí.