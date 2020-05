Ubytování, vstupenky i jízdné. Ministerstvo chce snížit DPH u některých akcí

Daň z přidané hodnoty by měla podle ministerstva financí klesnout z 15 na deset procent u ubytovacích služeb, vstupného na kulturní a sportovní akce, vstupného na sportoviště, jízdného na vleky a vstupného do saun a dalších zařízení. V rámci daňového balíčku, který by měl firmám pomoci, to v pondělí projedná vláda. Informovalo o tom ministerstvo financí, které navrhuje změny projednat ve zrychleném režimu v rámci stavu legislativní nouze.

Praha 14:24 25. května 2020