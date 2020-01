Všechny účastnické fondy přinesly za rok 2019 zhodnocení. Některé ale nepřekonaly inflaci 2,7 procenta

V účastnických fondech doplňkového penzijního spoření, které penzijní připojištění od roku 2013 nahradilo, spořilo na konci třetího čtvrtletí 2019 podle ministerstva financí 1,087 milionu lidí. Na penzi se státním příspěvkem v takzvaném třetím pilíři penzijního systému si spořilo 4,454 milionu lidí. V transformovaných fondech, kam už lidé nemohou vstupovat, bylo 3,37 milionu lidí.

Účastnických fondů je v Česku registrováno 28, a to od osmi penzijních společností. „Při porovnání historické kolísavosti patří k těm nejbezpečnějším fondům dva povinně konzervativní účastnické fondy (Conseq a České pojišťovny). V portfoliích těchto fondů jsou pouze nástroje peněžního trhu a dluhopisy zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, případně deriváty pro zajištění rizik,“ uvedl analytik společnosti Robert Novoměstský.

Oba fondy si v jednotlivých letech vedly v posledních sedmi letech podobně, žádný z nich nedokázal ze svých podkladových aktiv vytvořit zajímavý zisk. Za rok 2019 vydělaly necelé jedno a půl procenta. Podobných výsledků nicméně dosahují i další více kolísavé fondy.

V kategorii nejvíce dynamických fondů, jejichž portfolia často obsahují nadpoloviční podíl akcií, byl rok 2018 výrazně více ztrátový než u konzervativnějších fondů, v roce 2019 však zaznamenaly solidní růst. „Účastnické fondy z nejrizikovější kategorie loni smazaly ztrátu z roku 2018, když jejich celkové zhodnocení za sedm let existence činí od 17,76 po 76,20 procenta. Ten nejvýkonnější, Conseq globální akciový fond, je složený pouze z akcií. Všichni ostatní jsou smíšené,“ dodal.

Česko je podle poslední zprávy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj z roku 2019 nejhorší zemí ve výkonnosti třetího pilíře penzijního systému na pět a deset roků, když jako jediná ze srovnávaných 40 zemí nepřekonala ani inflaci. „Účastnické fondy, které mají historii teprve od roku 2013, inflaci neporazily ve 14 případech z 28. Vždy šlo o méně rizikové účastnické fondy. Potvrzuje se tak učebnicová poučka, že vyšší výnos lze dosáhnout za cenu vyšší rozkolísanosti,“ uzavřel Novoměstský.

Nové smlouvy o penzijním připojištění bylo možné uzavírat do 30. listopadu 2012. Od ledna 2013 je možné uzavírat pouze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. To je jiné především v nutnosti výběru investiční strategie. Nové fondy už neručí za to, že případná ztráta nesníží úspory klienta, a nebudou ani vyplácet polovinu naspořených peněz po 15 letech. Naopak nabízí možné vyšší zhodnocení. Lidé se mohou prostřednictvím penzijních fondů připojistit za finančního přispění státu od roku 1994. Z původních 44 fondů jich zbylo devět.