Učitelům vzrostou platy o 7 procent, asistentům o 2000 korun, dohodl se ministr Bek s odbory
Učitelům se od ledna zvýší platové tarify o sedm procent. Asistentům pedagogů a dalším pedagogům s nižší odborností by se měly zvednout o pevnou částku 2000 korun. Dohodly se na tom školské odbory s ministrem školství Mikulášem Bekem (STAN, ve volbách bude kandidovat za Spolu). ČTK to řekl předák školských odborů František Dobšík.
Upřesnil, že 2000 korun navíc by měli dostat školští pracovníci do sedmé platové třídy, sedm procent pak od osmé platové třídy.
„Díky tomu, že je v zákoně garantováno pro učitele 130 procent průměrné mzdy z předminulého roku, tak nárůst je možný o 6,5 procenta,“ uvedl Dobšík.
„My jsme se dohodli, že tabulka pro pedagogické pracovníky poroste pro všechny pedagogy od osmé platové třídy o sedm procent, do té osmé platové třídy by to byl plošný příplatek do tarifu o 2000 korun,“ dodal.
Podle metodického pokynu ministerstva školství do osmé a vyšší platové třídy spadají učitelé mateřských, základních i středních škol či vedení škol. Od čtvrté do sedmé třídy mají odměnu pedagogičtí pracovníci s nižší odborností, tedy třeba asistenti.
Pro nepedagogické síly jako kuchařky, školníky, administrativní síly či technický personál odboráři chtějí vyjednat růst tarifních platů o devět procent. Jednání s vládou o přidání budou ještě pokračovat.