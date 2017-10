Účtenkovka začala, ve hře je milion nebo auto. 'Nejde o hazard,' brání se ministerstvo kritice

Takzvaná účtenková loterie o ceny se rozjela. Právě od 1. října se Češi mohou registrovat do systému a vkládat do něj specifické kódy z účtenek od obchodníků, kteří musí evidovat tržby. Tato povinnost se týká hoteliérů, restauratérů, a malo- a velkoobchodníků. Ministerstvo financí výhry v loterii platí z peněz vybraných na daních. Za „Účtenkovku“ se na resort snesla i vlna kritiky. Praha 10:13 1. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Webové stránky Účtenkovky | Foto: Repro Účtenkovka.cz

Účtenka od obchodníka může nově Čechům přinést peníze nebo auto. Už od neděle můžou začít lidé registrovat specifické kódy z účtenek na stránkách Účtenkovky nebo v mobilní aplikaci. Ta by měla dokonce sama načíst dlouhé kódy z účtenek, aby je lidé nemuseli zdlouhavě opisovat. Předtím se ale musí Češi registrovat.

Web účtenkové loterie byl spuštěn v sobotu večer. „Hrát je možné bez registrace až do chvíle, až přijde na řadu vyplacení výher. Rychlá registrace je možná pouze pomocí emailu, případně telefonu, a zadání prvních třech sad z FIKu a BKP,“ vysvětlil Radiožurnálu Karel Maroušek, ředitel společnosti Diebold Nixdorf, která má účtenkovou loterii na starosti.

Firma Diebold Nixdorf vyhrála ve výběrovém řízení ministerstva financí, do kterého se ale nikdo jiný nepřihlásil. Ceny do loterie věnuje resort financí a platí je z příjmů rozpočtu, tedy třeba z peněz vybraných na daních.

Počítá s náklady na výhry ve výši 65 milionů korun ročně. Hlavní cenou je každý měsíc jeden milion korun v hotovosti, druhou automobil a třetí 300 tisíc korun.

Pět milionů na reklamní kampaň

Cen se mezi soutěžící bude každý měsíc rozdělovat 21 tisíc. To ale nejsou jediné náklady, které bude Účtenkovka stát. Na dalších 15 milionů korun vyjde její provoz, pět milionů půjde na reklamní kampaň na sociálních sítích a v rádiích.

Hlavním cílem je podle ministra financí motivovat Čechy, aby své účtenky nenechávali ležet na pultech. Obchodníci by je pak díky tomu měli častěji vydávat.

„Od jednoho obchodníka lze z účtenek vystavených v jeden den registrovat pouze jednu. To znamená, že pokud dneska nakoupíte třikrát v jednom obchodě, pro zařazení do loterie lze ze tří účtenek vybrat pouze jednu,“ píše se na webu uctenkovka.cz.

Hazard to není, míní Pilný

Ministerstvo financí přitom dlouhodobě bojuje proti hazardu, Účtenkovku za hazardní hru nepovažuje, přesto ji mladší 18 let hrát nemůžou. Podle ministra financí Ivana Pilného (ANO) jde spíš o spotřebitelskou soutěž, tedy podobnou, jakou pořádají například obchodní řetězce.

Ministr financí Ivan Pilný (ANO) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

„Když si jdete koupit chleba nebo cokoliv jiného, tak to snad není hazard. To si jdete nakoupit a máte jenom možnost tu účtenku zaregistrovat a něco vyhrát. Ale nevyzýváme vás k tomu: Jděte strašně moc nakupovat, abyste vyhráli něco v účtenkové loterii. To je trošku velký rozdíl,“ řekl Radiožurnálu.

Třeba Hospodářská komora s ním ale nesouhlasí. Podle ní by měli být výherci spíš podnikatelé, na které dopadá povinnost elektronické evidence tržeb.

„Skvělé by bylo, kdyby výhra spočívala například ve vylosování slevy z příjmu, kterou by si příslušný podnikatel, který vyhrál, mohl uplatnit ve vztahu k jakékoliv své své budoucí daňové povinnosti u daně z příjmů nebo daně ze zisku,“ míní Ladislav Minčič z Hospodářské komory.

S účty hrají i Slováci, Chorvaté a Slovinci

Účtenkovou loterii kritizuje třeba i opoziční TOP 09. Předseda strany Miroslav Kalousek považuje Účtenkovku za stejně zbytečnou jako elektronicku evidenci tržeb.

Roadshow TOP 09, Miroslav Kalousek | Foto: Filip Jandourek

„Bude to mít jediný efekt. Některé lidi to bude motivovat k tomu, aby se zapojili do celostátní šikany živnostníků. Akorát daňový poplatník zaplatí poměrně luxusní ceny. Tady ministerstvo financí nešetří, protože to je za peníze daňových poplatníků,“ říká.

Ministerstvo financí hledalo inspiraci na českou účtenkovou loterii na Slovensku. Ta běží už od září 2013 a je podle Ladislava Hannikera ze slovenské Finanční správy úspěšná. Navíc prý zvýhodňuje malé obchodníky.

„Máme trošku jiný model, existuje větší šance na výhru nějaké ceny, když si zaregistrujete účet z menšího obchodu,“ vysvětluje Hanniker.

Z evropských zemích probíhá slosování o ceny na základě účtenek od obchodníků třeba i v Chorvatsku nebo Slovinsku. Mezi nejčastější výhry patří peníze.

Registrace nové účtenky do účtenkové loterie | Foto: Repro Účtenkovka.cz