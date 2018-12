V českých domácnostech roste zájem o ‚paní na úklid‘. Agentury ale hlásí nedostatek kapacit

Napéct cukroví, umýt okna, navoskovat parkety a perfektně vygruntovat celý byt či dům. Až potom můžou začít Vánoce. Stále víc lidí si ale předvánoční shon začíná ulehčovat a na úklid si raději zvou firmy a agentury. Ty už ale teď hlásí plné kapacity. Zájem se teď ke konci roku zvedl až o polovinu. Paní nebo pána na úklid si ale lidé stále častěji platí i pravidelně během celého roku - a to i v menších městech. Praha 20:00 9. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „V úklidovém průmyslu nám dneska chybí asi 10 000 pracovníků.“ (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay | CC0 Creative Commons,©

Třikrát týdně chodí padesátiletá Ilona uklízet k rodině s malými dětmi. Jak sama říká - má ráda, když je za ní vidět výsledek.

„Vy jste vlastně součástí té rodiny, děláte jim to zázemí, na které oni nemají čas během toho dne. Takže tam je to hodně o té důvěře,“ vysvětluje pro Radiožurnál.

Práce pro jinou rodinu jí navíc dává možnost trávit víc času s tou svou. Jenže teď před Vánocemi jí agentura nabízí stále zakázky i v jiných domácnostech.

Že potřebuje vypomoct s domácností, zjistila před časem i fotografka Michala Rusaňuková. „Když fotím a jsem pryč, nemám čas na to, abych uklízela. Když doma upravuju fotky, tak potřebuju mít uklizeno, protože mě to rozptyluje. Když sedím doma a podívám se, že je někde nepořádek, mám tendenci to uklízet a odvádí mě to od práce,“ popisuje.

Myšlení lidí se mění

Do jejího menšího pražského bytu dochází hospodyně zatím jen jednou měsíčně na čtyři hodiny.

„Postupem času, kdy se mi zvyšovaly zakázky, jsem pochopila, že je pro mě mnohem efektivnější zaplatit si úklid a věnovat se mojí práci, než ten čas věnovat tomu úklidu,“ dodává Michala.

Stejně jako ona potřebuje pomoc s domácností čím dál víc lidí. Podle Michaely Bajgerové z úklidové agentury Lidská síla se v posledních letech výrazně mění přemýšlení těch, kteří si hospodyně najímají. Ještě před třemi lety podle ní Češi takovou službu brali tak trochu jako ostudu.

„Nejčastěji šlo o narušení pocitu soukromí nebo o pocit selhání, že je úklid delegován. Nicméně za ty tři roky je znát, že vnímání se změnilo.“

A to dokonce natolik, že během uplynulých dvou let vzrostla podle dat České asociace úklidu a čistění poptávka po hospodyních o polovinu. Jenže i v tomto oboru chybí pracovníci.

Přivýdělek

„V úklidovém průmyslu nám dneska chybí asi 10 000 pracovníků. A pro domácnost to jsou pracovníci, kteří musí být i nějakým způsobem prověření, absolvují zvláštní školení a tak dále. A oni ti pracovníci na tom trhu prostě nejsou,“ nastiňuje prezidentka České asociace úklidu Irena Bartoňová Pálková.

Rostoucí zájem o takzvané „paní na úklid“ navíc žene nahoru taky výdělek hospodyň. Agentura jim většinou vyplácí až 70 procent z ceny, kterou klient zaplatí.

„Šlo to nahoru určitě za poslední dva roky o takových padesát procent. Nejnižší ceny se pohybují kolem 180 až 200 korun a ty dražší jsou kolem těch tří set za hodinu práce,“ doplňuje Bartoňová Pálková.

Jenže osm hodin denně od pondělí do pátku pracuje v tomto oboru jen málokdo. Většinou si tak přivydělávají důchodkyně nebo maminky na rodičovské dovolené. A těm většinou stačí dohoda o provedení práce.