Sílí obavy o stav ukrajinských státních financí. Země potřebuje od spojenců měsíčně devět miliard dolarů

Příjmy ukrajinského státu klesají a spojenci své závazky finanční pomoci naplňují příliš pomalu. Dohromady to vede k akutní rozpočtové krizi. Jak píše britský deník Financial Times, zahraniční partneři Ukrajiny varují před rostoucím tlakem na rozpočet země vyvolaným poklesem příjmů v důsledku války s Ruskem.

Americké ministerstvo financí upozorňuje, že aby Kyjev udržel v chodu své veřejné finance, uchyluje se k tištění peněz a dalším nouzovým opatřením. To ale z dlouhodobého hlediska znamená hrozbu pro schopnost Ukrajiny poskytovat základní veřejné služby.

Právě proto je tak důležité, aby spojenci co nejdřív splnili svůj slib, že zemi poskytnou desítky miliard dolarů buď jako přímou finanční podporu, nebo v podobě levných půjček.

Ministři financí zemí Evropské unie během úterního setkání v Bruselu souhlasili, že Ukrajina dostane další nouzovou půjčku ve výši jedné miliardy eur. Dohody o rozsáhlejším podpůrném balíčku ale zatím nedosáhli.

Místopředseda Evropské komise Valdis Dombrovskis řekl, že Ukrajina má „obrovské krátkodobé finanční potřeby“ a k jejich vyřešení je potřeba další práce. Vyzval také unijní státy, aby komisi poskytly takové finanční záruky, které by umožnily pokročit se slibovanou

půjčkou ve výši devět miliard eur.

Britský deník připomíná, že důvodem ukrajinské rozpočtové krize je nejen propad daňových výnosů a příjmů z cel, způsobený ruským vpádem, ale také vysoké válečné výdaje.

Po vypuknutí války se zastavil vývoz ukrajinského obilí a oceli a Kyjev přišel o příjmy v cizích měnách. Ukrajině tudíž nezbývá než čím dál tím rychleji utrácet své valutové rezervy.

Centrální banka nakupuje vládní dluhopisy, aby tak ucpala finanční mezeru. Skupina světových ekonomik G7 a Evropská unie se zavázaly poskytnout Ukrajině pomoc ve výši skoro třiceti miliard eur.

Podle kyjevské investiční banky Dragon Capital spojenci a mezinárodní finanční instituce z této částky zatím vyplatili Ukrajině necelou polovinu slíbené částky.

Vyšší finanční podpora

Evropští představitelé Kyjevu v květnu přislíbili další podporu do výše devíti miliard eur, která by navázala na předcházející nouzovou půjčku. Zatím ale unijní lídři pořád jednají o tom, jak tuto finanční pomoc strukturovat. Financial Times varují, že dohody se nejspíš nepodaří dosáhnout před srpnovými prázdninami evropských institucí.

Podle Oleha Ustenka, ekonomického poradce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, teď Ukrajina od svých západních spojenců měsíčně potřebuje devět miliard dolarů, aby tak nahradila chybějící rozpočtové prostředky. To je skoro dvakrát tolik než částka, o které se mluvilo dřív.

„Během následujících měsíců budeme potřebovat ne pět, ale devět miliard dolarů měsíčně,“ prohlásil Ustenko. „Pokusíme se to každopádně nějak přežít, ale bez finanční podpory našich spojenců to bude víc než těžké. Bude to skoro nemožné.“

Novinářku Ovsjannikovovou, která veřejně kritizuje ruskou agresi, policie krátce po zadržení propustila Číst článek Finanční potíže Ukrajiny jsou čím dál tím zřejmější. Státní energetická společnost Naftogaz v úterý požádala své mezinárodní věřitele o dvouletý odklad splátek dluhu. Potřebuje totiž hotovost, aby mohla nakupovat plyn. Pokud věřitelé nebudou souhlasit, byl by to od začátku války první případ krachu ukrajinského státního podniku. Postup Naftogazu může být předzvěst změny přístupu ukrajinské vlády vůči jejím zahraničním věřitelům. Kyjev dosud nechtěl splátkový kalendář měnit, aby si udržel důvěru zahraničních investorů. Spojené státy v úterý oznámily, že ukrajinské vládě poskytnou další skoro dvě miliardy dolarů přímé ekonomické podpory. Americká ministryně financí Janet Yellenová uvedla, že „tyto prostředky pomůžou ukrajinské demokratické vládě zajišťovat základní služby pro obyvatele Ukrajiny“. Americká rozvojová agentura USAID a ministerstvo financí už ukrajinské vládě poslaly celkem čtyři miliardy dolarů přímé rozpočtové pomoci, uzavírá britský deník Financial Times.