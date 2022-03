Ekonom Hampl: Musíme se smířit s reálným poklesem příjmů. Válčí se a mohla by nás čekat i větší bolest

Prakticky všechny ekonomiky světa zhoršují své výhledy kvůli válce na Ukrajině. Především ty evropské se musí vypořádat s umrtvením obchodu s Ruskou federací. Z důvodu růstu energií se pod tlak dostávají nejen firmy, veřejné rozpočty a rozpočty domácností, ale také měny. Rozhodnutí České národní banky (ČNB) intervenovat proti oslabující koruně vnímá ekonom a člen Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl jako správný a v pravou chvíli užitý nástroj. Praha 0:10 10. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mojmír Hampl, ekonom | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

„Kdy jindy, než v tak mimořádné situaci, jako je ozbrojený konflikt, by se měla použít ta masivní zásoba devizových rezerv na podporu kurzu?“ ptá se Hampl a dodává, že hranicí, nad kterou budou ekonomové ČNB měnu držet, je 26 korun za euro.

Hampl vysvětluje, že zatímco v minulých letech centrální banka při konzervování měny bojovala s deflačními tlaky, nyní je situace zcela opačná.

„Tehdy si intervenci v neprospěch koruny mohla centrální banka dovolit dělat nekonečně dlouho. Dnes je omezena výší devizových rezerv, ale jejich výše je ve srovnání s HDP obrovská – jedna z největších na světě. Česká národní banka má více devizových rezerv než třeba německá Bundesbanka, což je z hlediska počtu obyvatel ekonomika osmkrát nebo devětkrát větší.“

Člen Národní rozpočtové rady upozorňuje, že oslabení měny se aktuálně zdaleka netýká jen České republiky: „Geopolitice neutečete – čím blíž je takový konflikt, jaký teď probíhá na Ukrajině, tím více se to dotýká ekonomických veličin i kurzu.“

S výrazným oslabením měny tak zápolí třeba Polsko, Maďarsko, Švédsko nebo Norsko, ale i státy eurozóny.

Zatímco v minulosti byla tuzemská ekonomika dlouhodobě podchlazená, dnes ČNB čelí jejímu přehřívání. „V tom Airbusu není dost kerosinu, aby mohl letět ještě rychleji,“ připodobňuje.

„To, co teď centrální banka dělá, je vlastně rozumné chlazení přehřáté ekonomiky. Nikdo si samozřejmě nepřeje chlazení válkou – to je ten nejhorší způsob, jaký si umíme představit.“

Vydržet nějakou bolest

K variantě plošných opatření, která by měla zmírnit dopady stávající geopolitické situace na občany České republiky, Hampl podotýká: „Pokud tou vlnou solidarity říkáme, jak moc jsme si vědomi toho, co se na Ukrajině děje a že se hraje také o nás, tak by mi přišlo zvláštní, kdybychom zároveň tvrdili, že nejsme schopní pár týdnů nebo měsíců vydržet nějakou bolest v oblasti cen určitých komodit, jako jsou benzín nebo energie.“

Podle něj bychom měli všichni počítat s tím, že letos zažijeme reálný pokles příjmů. „Prostě se s tím musíme do jisté míry smířit. Všichni víme, že to není největší bolest, která by nás mohla čekat, kdyby se měl ten neblahý konflikt prodlužovat, nebo nedej bože bezprostředně zasáhnout naše území.“

Všichni jsme natolik rozumní, že víme, co je větší a co menší riziko pro nás životní styl a standard, věří ekonom a dodává, že plošná opatření, jako je snížení daně z pohonných hmot, je převážně politické rozhodnutí a zpravidla jej zavádí státy, které míří k volbám.

Současnou českou vládu Hampl chválí slovy, že situaci čte naprosto realisticky. „Pokud dobře rozumím jejím úmyslům, tak má v tuto chvíli jednu prioritu – schválit rozpočet a mít bázi, na základě které se dá běžně fungovat a případně dělat nějaké úpravy.“

Jak v této době ochránit svoje úspory? Poslechněte si celý audiozáznam pořadu Řečí peněz Václava Pešičky.