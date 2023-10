EU ukončila embargo na ukrajinské obilí. ‚Stejně nefunguje, dovoz probíhá dál,‘ míní šéf zemědělců

Nezaměstnanost v Evropské unii v srpnu klesla, u nás je dál nejmenší. Bez práce je necelých 13 milionů lidí

V Česku se v srpnu opět snížila i míra nezaměstnanosti ve věkové kategorii do 25 let, a to na 8,5 procenta. V celé EU míra nezaměstnanosti v této věkové kategorii zůstala na 14 procentech.