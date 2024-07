Zákaz přepravy ruské ropy přes Ukrajinu dopadne na Maďarsko, problémy mohou nastat během týdnů

Ukrajinský zákaz přepravy ropy ruské společnosti Lukoil přes ukrajinské území může mít výrazný dopad na Maďarsko. V zemi, která pokrývá 70 procent své spotřeby ropy dovozem z Ruska, hrozí výrazný nárůst cen a výpadky provozů. Problémy by mohly nastat během několika týdnů, napsal v sobotu server Politico s odkazem na oslovené analytiky. Ukrajinské opatření se dotýká i Slovenska. Budapešť 14:02 20. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ropovod Družba | Foto: David W Černý | Zdroj: Reuters

Zhruba polovinu maďarského dovozu ropy z Ruska tvoří nákupy od firmy Lukoil. „Ukrajinská opatření mohou vytvořit závažnou situaci (v Maďarsku),“ uvedla polská analytička Ilona Gizińská z varšavského Střediska pro východní studia. Podle ní v zemi hrozí výrazný nárůst cen pohonných hmot i nedostatek ropy pro některé provozy. Problémy by se podle ní mohly projevit v řádu týdnů.

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó v pátek řekl, že ukrajinský zákaz by mohl v dlouhodobé perspektivě ohrozit maďarskou energetickou bezpečnost. Řešení se s ukrajinskými úřady zatím nepodařilo nalézt. „Jsme schopni situaci stabilizovat dočasnými řešeními, ale to nebude stačit ani v blízké budoucnosti,“ uvedl Szijjártó podle agentury Reuters.

Budapešť nyní musí hledat alternativní dodávky. V krátkodobé perspektivě se může spolehnout na své strategické rezervy. Szijjártó již jednal se šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem o možnosti, že by Maďarsko kupovalo ropu od jiných ruských společností, na které Ukrajina neuplatňuje svůj zákaz. Maďarsko by mohlo také posílit dodávky ropy z ropovodu Adria, který vede z Chorvatska.

Ukrajinský zákaz se dotkl i dodávek Lukoilu pro Slovensko. Tamní rafinerie společnosti Slovnaft, která zásobuje i Česko, přechází na alternativní dodavatele.

Omezení se týká jižní větve ropovodu Družba, která vede přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky. Hlavními ruskými vývozci ropy touto cestou jsou firmy Rosněfť, Lukoil a Tatněfť. Zákaz Ukrajina uplatňuje jen na Lukoil, není však vyloučeno, že by ho mohla rozšířit i na další ruské firmy.