Odpojení Ruska od mezibankovního systému SWIFT? Nemluví se o tom poprvé, Rusům může pomoci Čína

SWIFT. Pět písmen, která jsou anglickou zkratkou Společnosti pro celosvětovou mezibankovní finanční telekomunikaci, lze v posledních dnech slýchat z úst politiků i analytiků. Mezinárodní systém slouží k odesílání a přijímání plateb v cizí měně po celém světě a hovoří se o něm v souvislosti s možným odpojením Ruska kvůli agresi vůči Ukrajině. Jak by to poškodilo Moskvu? A jak členské země Evropské unie? Kyjev / Praha 15:14 24. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V roce 2021 bylo zaznamenáno v průměru 42 milionů swiftových zpráv denně. Ilustrační foto | Zdroj: Reuters

Co je to SWIFT?

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) je nezávislou společností, která podléhá právu Evropské unie a vlastní ji zúčastněné instituce se sídlem v Belgii. V roce 1973 ji založily velké evropské a severoamerické banky za účelem vývoje a provozování velké mezinárodní telekomunikační sítě především pro potřeby bank a finančních institucí.

Investoři se zbavují ruských aktiv. Akcie klesly téměř o 50 procent, rubl je na historickém minimu Číst článek

Slouží k odesílání a přijímání plateb v cizí měně po celém světě. V rámci systému SWIFT má každá zúčastněná banka svůj jedinečný identifikační kód. Systém využívá přes 11 000 finančních institucí ve více než 200 zemích světa.

V roce 2021 bylo zaznamenáno v průměru 42 milionů swiftových zpráv denně, což je meziročně zhruba o 11 procent více. Síť SWIFT provozují datová centra ve Spojených státech, Švýcarsku a Nizozemsku a k přenosu dat využívá podmořské komunikační kabely.

Pro banky má SWIFT oproti dříve používanému dálnopisu řadu výhod. Umožňuje například rychlou komunikaci s ostatními bankami a finančními institucemi po celém světě, zvyšuje produktivitu zpracování informací a snižuje náklady na jejich přenos, vyšší je i bezpečnost přenosu informací.

Už byl někdo vyloučen?

První zemí světa vyloučenou ze systému SWIFT se stal v březnu 2012 Írán. Tamní banky byly tehdy odpojeny v rámci zpřísnění mezinárodních sankcí vůči Teheránu za jeho sporný jaderný program.

Země kvůli tomu ztratila polovinu příjmů z vývozu ropy a zhruba 30 procent zahraničního obchodu. Íránské banky byly znovu připojeny na globální transakční síť v únoru 2016.

Prezident Zeman k útoku na Ukrajinu: Rusko se dopouští zločinu proti míru. Šílence je nutné izolovat Číst článek

V roce 2014 SWIFT odmítl požadavky palestinských představitelů, aby odebral izraelským bankám přístup do své sítě. Ve stejném roce neúspěšně navrhovala Velká Británie vyloučení Ruska ze systému v souvislosti se sankcemi, které byly na Moskvu uvaleny kvůli ruské anexi poloostrova Krym.

O odpojení Ruska od systému SWIFT se spekulovalo i při zavádění sankcí, které vyvolala otrava bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery v Británii v roce 2018.

Stejný krok je zvažován i nyní, kdy se vyhrotila situace na Ukrajině. Ta k tomu vyzvala, stejně jako ministři pobaltských států, další členské země EU se k tomu ale stavějí zdráhavě.

Co by to znamenalo pro Rusko?

Takový krok by sice tvrdě zasáhl ruské banky, měl by ale negativní dopady také na Evropskou unii. Zkomplikoval by například obchodování s Ruskem, které je předním vývozcem zemního plynu a ropy.

Evropské finanční instituce také vyjádřily obavy, že by Moskva po odpojení od systému mezinárodních plateb nemusela dál hradit své závazky.

Podle francouzského deníku La Tribune by tento krok mohl dokonce Rusko dohnat k vytvoření vlastního systému společně s Čínou.

Peking už ostatně naznačil, že Čína je připravena změkčit dopady protiruských sankcí. Pomoc čínských bank by podle britského deníku Financial Times byla pro vývoj konfliktu klíčová.