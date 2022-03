Horší než covid. Šéf Volkswagenu varuje před ekonomickými následky války na Ukrajině

Narušení globálních dodavatelských řetězců v důsledku ruského útoku na Ukrajinu a protiruských sankcí by podle Diesse mohlo vést k obrovskému zvyšování cen, nedostatku energie a k inflaci. „Mohlo by to být velmi riskantní pro evropskou i německou ekonomiku,“ uvedl šéf největší evropské automobilky.

Rusko je klíčovým světovým dodavatelem řady komodit, od plynu až po palladium. Dosavadní sankce a vyhlídky na možnou odvetu Kremlu v podobě zastavení dodávek plynu do Evropy už vyvolaly výkyvy na trzích s energií, píše FT.

„Tato válka představuje obrovskou hrozbu pro Německo a pro Evropu,“ uvedl Diess. Upozornil, že nárůst inflace by mohl vytvořit velký tlak na evropské spotřebitele. V únoru míra inflace v zemích eurozóny vystoupila na rekordních 5,8 procenta. Předpokládá se, že během letošního roku se vyšplhá až na sedm procent.

Energetická závislost Evropy na Rusku již vedla k neshodám kolem sankcí. Německý kancléř Olaf Scholz ve středu uvedl, že nevidí možnost okamžitého bojkotu ruské ropy a plynu, jako to v úterý učinily Spojené státy.

Rusko se podílí 45 procenty na dovozu plynu do Evropy. Tento plyn slouží k vytápění domů i k zajišťování energie pro zpracovatelský sektor, upozorňuje FT.

Volkswagen, jehož součástí je i Škoda Auto, v Evropě zaměstnává kolem půl milionu lidí. Minulý týden koncern oznámil, že až do odvolání zastavuje výrobu aut v Rusku. Samotná Škoda Auto uvedla, že přeruší výrobu ve svých ruských závodech v Kaluze a Nižném Novgorodu a zastaví také export aut do Ruska.