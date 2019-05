Byznys s umělým oplodněním. Skupina z Babišova svěřenského fondu nakupuje firmy v Irsku i Rumunsku

Méně destinací, změna termínu i vyšší ceny. Odstavené boeingy ovlivňují letní dovolené

Nabídka last minute zájezdů bude letos menší až o čtvrtinu. A to hlavně u Řecka nebo Itálie. Můžou za to zejména problémy s letouny Boeing 737 MAX. Změnily se místa odletů, termíny i ceny zájezdů.