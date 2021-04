Co se v Česku zlepší za evropské peníze? Plán obnovy neříká, kam se země posune, kritizuje senátor

Unijní fond obnovy má umožnit členským zemím Evropské unie postavit na nohy ekonomiky postižené koronavirem a Česko z něj bude moci čerpat až 191 miliard korun. „Základní problém je, že nemůžeme vyjít vstříc všem,“ upozorňuje náměstkyně Silvana Jirotková. Praha 16:47 16. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jednotlivé kapitoly a pilíře plánu jsou nevyvážené, kritizuje Nytra. | Foto: Petr Lundák | Zdroj: MAFRA / Profimedia

„Sbíraly se konkrétní projekty, ze kterých se pak agregovala data. Naší vizí je Česko odolné a konkurenceschopné. O to se snažíme v plánu a jsem přesvědčena, že všechny věci, které tam jsou, svůj smysl pro tuto vizi mají,“ říká v Pro a proti náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro hospodářskou politiku a podnikání Jirotková.

„Plán je připraven tak, aby byl v tom rámci, který potřebujeme pro jeho schválení. Ale ještě se jedná doma i s Evropskou komisí,“ popisuje současný stav dokumentu.

Předseda senátorů ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra vysvětluje, že Senát pracoval s únorovou verzí a v 16. března dorazil úplně jiný materiál. „Takže zatím nemáme představu, v jakém stadiu Národní plán obnovy je.“

„V srpnu jsme začali na plánu pracovat s předběžnými informacemi, ale do února tohoto roku nebyl ještě hotov legislativní rámec. Po 19. únoru jsme dopracovávali verzi, která respektovala evropská pravidla, teď doplňujeme další věci,“ vysvětluje náměstkyně zdržení při vypracování plánu.

„Když si vládní plán pečlivě přečtete, tak uvidíte, že stavebních věcí, tedy do toho betonu, je opravdu málo.“ Silvana Jirotková

Senátor chápe, že dokud je materiály „živý“ a vláda ho neschválí, tak se bude měnit.

„Nejen já, ale i většina senátorů má tu připomínku, že plán sice vznikal odspoda, musí tam být zahrnuty představy resortů, odborných svazů a podobně. Ale nenašli jsme tam nějaké centrální zacílení, kam se by se Česká republika měla po vyčerpání těchto peněz posunout.“

‚Plán je promyšlený‘

Jednotlivé kapitoly a pilíře plánu jsou nevyvážené, kritizuje Nytra. „Někde se jde do naprosto zbytečných podrobností. Byly tam šílené nápady jako dotovat z peněz důchodový systém. Také se uvažovalo o budování dalšího onkologického centra, i když jedno už máme v Brně.“

„Tam se nejedná jen o stavbu centra, ale o celou plejádu screeningových programů,“ obhajuje projekt nového onkologického centra úřednice. „To, že je jeden institut v Brně a druhý by měl být v Praze, je dobře. Problém rakoviny tady je, stejně jako je tu je covid.“

Zásadní je, aby většina projektů z plánu mohla sloužit v budoucnu. „Tedy aby byly za prvé pokrokové a někam posunuly Českou republiku, ale aby byly i udržitelné,“ žádá senátor.

Náměstkyně všem doporučuje přečíst si dokument online. „A když si ho pečlivě přečtete, tak uvidíte, že stavebních věcí, tedy do toho betonu, je opravdu málo. Je to promyšlené a není to posbírané odevšad, jak se o tom někdyhovoří,“ ujišťuje Silvana Jirotková.

„Nejde o to napsat projekty tak, abychom evropské peníze dostali, ale aby posunuly Českou republiku.“ Zdeněk Nytra

„Nejde o to napsat projekty tak, abychom evropské peníze dostali, ale aby posunuly Českou republiku. Například se plánují velké prostředky na budování 5G sítí, ale je otázka, jestli nebýt ambicióznější a nebudovat infrastrukturu pro 6G sítě, například,“ vybízí k větší progresivitě tvůrce Národního plánu obnovy senátor Zdeněk Nytra.

