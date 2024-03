Únorový schodek rozpočtu mě nechává klidnou. Děsí mě další požadavky ministerstev, přiznává ekonomka

Více než stomiliardové manko vykázal na konci února český státní rozpočet. Horšího výsledku za první dva měsíce roku dosáhla státní kasa jen v loňském roce, kdy byla v červených číslech na 120 miliardách. Přesto vláda dokázala udržet naplánovaný schodek. „Děsí mě nižší výkonnost ekonomiky, než se očekávala,“ říká v pořadu Řečí peněz hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská. Řečí peněz Praha 15:58 14. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Nízká inflace může pomoci státnímu rozpočtu, aby nedocházelo k dalším valorizacím,“ říká hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Schodek státního rozpočtu v únoru narostl o téměř 80 miliard korun. Letošní deficit se přitom odhaduje na 252 miliard. Únorová čísla podle ekonomky Horské ale nejsou o stavu státního rozpočtu doposud příliš vypovídající.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V jaké kondici bude letos česká ekonomika? V pořadu Řečí peněz odpovídá hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská

„Děsí mě nižší výkonnost ekonomiky, než se očekávala,“ přiznává ekonomka. Na druhou stranu poukazuje na několik pozitivních zpráv o stavu hospodářství.

„Nízká inflace může pomoci státnímu rozpočtu, aby nedocházelo k dalším valorizacím. Také se ukazuje, že jakmile se přestaneme bát chodit do obchodů, tak domácnosti rozjedou spotřebu. To je naděje, že by rozpočet nemusel dopadnout tak zle,“ věří ekonomka.

Banky v únoru poskytly hypotéky za víc než 15 miliard korun. Meziročně je to dvojnásobek Číst článek

V loňském roce mu ale pomohla windfall tax, která letos už tolik peněz nevynese, dále nečekaně vysoký výnos firemní daně, mimořádné dotace z Evropské unie, vysoké dividendy ČEZu či miliardy z kapitol příspěvkových organizací, které by jim letos měl stát vrátit. Přesto by stát nemusel mít o zdroje financí nouzi.

„Navzdory tomu, že ekonomika stagnuje, zisky některých firem rostou. Projevuje se to i u daně z příjmu právnických osob. Platy zaměstnanců také rostou a navíc máme konsolidační balíček, který nás v některých věcech už zasáhl. Třeba placením nemocenského, což všechno pomáhá plnit rozpočet,“ vyčítá Horská.

Trhací kalendář?

Nad státním rozpočtem se však už nyní scházejí ministři. Naposledy minulý týden, kdy jednali o dalších požadavcích z jednotlivých rezortů, ať už jde o školství, zemědělství, ministerstvo práce, vnitro, nebo místní rozvoj.

Rozpočtový schodek v únoru vzrostl na 102,5 miliardy korun z lednových 26 miliard Číst článek

„To mě děsí. Jestli je rozpočet v únoru minus 100 nebo minus 150 miliard mě nechává spíše klidnou, ale nenechávají mě klidnou další a další požadavky různých ministerstev. Roste počet, množství i objem jejich požadavků,“ obává se ekonomka.

„Ministr financí to nebude mít jednoduché. Jeho úlohou bude držet státní kasu co nejvíce pod kontrolou, pevně v rukou, odolávat tlakům a opravdu vyžadovat úspory. Státní rozpočet není trhací kalendář,“ uzavírá Horská.

Poslechněte si celý pořad v záznamu v úvodu článku.