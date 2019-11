Antimonopolní úřad potrestal obchod s kojeneckým zbožím. Baby Direkt má zaplatit více než 40 milionů

Navzdory vyšším tržbám Uber prohloubil ztrátu. Investuje do reklamních akcí a nových služeb

Tržby se v uplynulém kvartálu zvýšily o 30 procent na 3,8 miliardy dolarů. Uberu se jak co do konečné ztráty, tak co do tržeb podařilo překonat očekávání většiny analytiků.