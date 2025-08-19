Určitě bych neotálela. Teď je vhodná doba na fixaci cen energií, doporučuje analytička Bajer
Někteří dodavatelé energií před zimou zlevňují elektřinu a plyn. Týká se to zákazníků, kteří mají smlouvu bez fixace. Od září sníží ceny E.ON, ČEZ zlevnil na začátku léta, průběžně zlevňuje Innogy a tento měsíc už ceny snížil také Centropol. Dodavatelé zlevňují zhruba o 10 procent, u plynu i o víc. „Fixace na delší období začíná být výhodnější,“ říká pro Radiožurnál Kristyna Bajer, analytička z poradenské služby Encall.
Je běžné, že dodavatele energií před topnou sezónou zlevňují?
Určitě ne, ne vždycky. Vždycky to záleží na situaci na velkoobchodním trhu. Letos už můžeme několik měsíců pozorovat, že nám ceny energií klesají. Tím pádem i dodavatelé na to reagují a aktuálně zlevňují i pro domácnosti.
Ceny energií jsou stabilní. Dodavatelé mohou nabízet výhodné fixace klidně na tři roky, říká Kristyna Bajer, analytička z poradenské služby Encall
Dělají to v létě právě i z toho důvodu, že je pro ně třeba výhodné i před zimou nalákat zákazníky na levnější, lepší ceny, aby přes zimu posílili své portfolio.
Odpovídá to zhruba desetiprocentní zlevnění cenám na trhu, nebo je tu prostor ještě pro další zlevňování?
Určitě věřím, že tady prostor pro další zlevňování ještě určitě je, ale musíme se vždycky podívat na to, z jaké ceny nám dodavatel zlevňuje. V minulém roce jsme se potkávali i s tím, že třeba dodavatelé měli běžně nastavené ceny pro své klienty okolo 6000 korun za megawattu například v elektřině.
Ale už v té době se na trhu dala elektřina klidně i u stejného dodavatele, jen pro nového klienta, koupit třeba za 3300, 3000 korun za megawattu. V momentě, kdy nám dodavatel zlevňuje z té dražší ceny, musíme se vždycky dívat i na to, jestli náhodou na trhu už nejsou dodavatelé, kde cena není nižší o deset procent, ale klidně třeba o dvacet, třicet procent.
Tříletá fixace
Dá se čekat, že dodavatelé by teď mohli nabízet lepší ceny i u fixovaných smluv, třeba na jeden až tři roky, pokud někomu třeba jeho fixace končí a bude si zakládat novou smlouvu?
Ano, určitě. Dá se říci, že už na trhu i právě to, co říkáte, vidíme. Fixace na delší období začíná být výhodnější. V minulém roce jsme doporučovali klientům fixovat třeba spíše na dva roky. Teď, pokud má klient výhodnou nabídku, výhodnou cenu, nebojíme se už ani tříleté fixace.
Nyní na trzích nečekáme nějaké výrazné výkyvy ani směrem nahoru ani směrem dolů. Ceny aktuálně vypadají, že jsou stabilní, postupně nám klesají. Dodavatelé si tak mohou dovolit nabízet velmi výhodné fixace na dva nebo klidně tři roky.
Co by mohlo udělat s cenou odstavování uhelných elektráren, které je plánované do konce roku 2026? Mohlo by to nějak výrazně zahýbat s cenou?
Pokud se podíváme na situaci i u nás, i celkově ve světě, tak jakýkoliv zásah do systému – ať už je to změna v soustavě, to znamená třeba vypnutí uhelných elektráren, nebo je to nějaký ekonomický výkyv, nebo jakákoliv abnormalita, mohou to být vysoké teploty, nízké teploty.
Vždycky to může mít nějaký dopad i do cen energií. Spotřebitelé nebo klasické domácnosti mají výhodu, že právě do jejich cen si tyhle výkyvy propisují až s několikaměsíčním zpožděním. Ale na druhou stranu tyhle typy elektráren nám poskytují v rámci energetické soustavy i nějakou flexibilitu.
Dají se poměrně snadno utlumovat nebo naopak potom zase jejich výkon zvýšit. Takže se neodvažuji přesně spekulovat, co to může s cenami udělat, ale i v kombinaci třeba s emisními povolenkami z ETS II, opravdu ceny potom mohou být vyšší.
Nicméně pokud bude stabilní trh, pokud ceny budou stabilně klesat, spotřebitel bude mít fixovanou cenu, tak ani v momentě, kdy cena stoupne, by se mu (spotřebiteli) zvýšit neměla. Takže pokud třeba máme napjatější rozpočet, nechceme riskovat, tak nyní je dobrá doba zafixovat si cenu elektřiny nebo plynu, abyste přesně na další dva až tři roky dopředu věděli, s jakou cenou můžete každý měsíc počítat.
Ještě bychom mohli poradit, pokud někomu letos skončí fixace třeba na podzim nebo v zimě. Měl by ještě čekat, jestli budou nějaké nové nabídky na podzim, nebo to, co je na trhu, už zřejmě do konce roku zůstane?
Určitě bych se nebála uzavírat smlouvy už nyní. Dokonce můžeme uzavřít novou smlouvu s novým dodavatelem klidně i rok dopředu. Určitě je teď na to vhodná doba. Každopádně u fixací bych se doporučila podívat, kdy přesně fixace končí.
Já tam mám nějaké okno, do kdy smlouvu mohu vypovědět, aby už se mi neprodlužovala do další smlouvy u toho dodavatele. To znamená, pokud to okno prošvihnu, tak smlouva se mi může prodlužovat klidně na další dva, tři roky.
Může být i fixovaná a velice těžko se z ní potom budu vyvazovat. To znamená, určitě bych neotálela. Pokud mi smlouva končí příští měsíc, přespříští měsíc nebo do konce roku, určitě doporučuji situaci řešit a nečekat a opravdu se podívat na to, jaké nabídky jsou nově teď k dispozici.
Celý rozhovor s analytičkou z poradenské služby Encall Kristynou Bajer si můžete poslechnout ze záznamu v úvodu článku.