Úroda obilovin je letos i přes nepříznivé počasí vyšší než loni. Zvládne pokrýt domácí spotřebu
Letošní úroda obilovin je o téměř 500 000 tun vyšší v porovnání s loňskem a zvládne pokrýt domácí spotřebu. Vyplývá to ze zjištění Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), které v pondělí zveřejnilo ministerstvo zemědělství. Přestože letošní žně byly pomalejší, produkce obilovin aktuálně dosahuje přes 7,5 milionu tun. Překonala tak překonala i odhad Českého statistického úřadu (ČSÚ).
„Letošní sklizeň základních obilovin je pro zajištění domácí spotřeby obilovin dostačující, dlouhodobě se spotřeba pohybuje ve výši kolem pěti milionů tun,“ uvedlo ministerstvo. Koncem loňského srpna dosahovala produkce obilovin 7,08 milionu tun.
Srpnové sucho pomohlo obilovinám. Uškodilo naopak bramborám a kukuřici, popisuje šéf Agrární komory
Oproti sklizni v roce 2024 je vyšší také produkce řepky, aktuálně při průměrném hektarovém výnosu 2,98 tuny na hektar dosahuje výše téměř jednoho milionu tun, což je o téměř 6000 tun více než byl odhad statistiků. Loňská produkce řepky činila 961 491 tun.
Farmářům přitom zbývá sklidit ještě 6050 hektarů obilnin, tedy půl procenta ploch, a posledních 597 hektarů řepky.
Nejpomalejší žně za 15 let
Nejvíce pěstovaná je na českých polích pšenice ozimá, která je sklizena z 99,58 procenta ploch a její produkce dosahuje téměř pěti milionů tun. To je o zhruba 300 000 tun více oproti loňsku.
Podle předsedy komoditní rady pro obiloviny a olejniny Agrární komory Martina Volfa byly žně letos nejpomalejší za posledních 15 let. Vzhledem k počasí podle něj hrozilo, že obiloviny nebudou dosahovat dostatečné kvality.
„Naštěstí se to nepotvrdilo a kvalita je dobrá. A nestalo se to, čeho jsme se obávali, že by obiloviny kvůli horší kvalitě spadly z potravinářských do krmných,“ uvedl už dříve.
Dotace jsou platby za starost o půdu. Mohou ale jít na nákupy velkým hráčům, obává se sedlák Pitek
Z analýzy ministerstva totiž vyplývá, že kvalita pšenice je převážně dobrá. „Pšenice má dobrou objemovou hmotnost a obsah bílkovin je na výrazně lepší úrovni než v loňském roce. Také kvalita bílkovin je letos v průběžném průměru lepší, než byla konečná hodnota v loňském roce,“ napsalo ministerstvo.
Hrozí poškození kvality zrn
Zatím se podle resortu ani příliš neprojevil negativní dopad srážek na objemovou hmotnost pšenice, vysoká vlhkost porostů v době zralosti ale způsobila v mnoha případech napadení klasů a následně zrn obilnými černěmi. Jde o škůdce, který může mít negativní dopad na kvalitu zrna.
Také analyzované vzorky ječmene podle ministerstva vykazují velmi dobrou klíčivost a nízký podíl poškozených zrn. „U jarního ječmene sklizeného po nepříznivém období se začíná projevovat nižší číslo poklesu a nižší klíčivost. Lze však předpokládat, že ječmen sklizený v dalších regionech ČR, zejména po obdobích dešťů, bude vykazovat nižší kvalitu,“ uvedlo ministerstvo.
Zcela ukončenou sklizeň obilnin a řepky měl jako první Olomoucký kraj. Dožínky mohli následně slavit zemědělci po celé Moravě, v Ústeckém kraji a Kraji Vysočina. Nejméně ploch dosud posekali zemědělci v Libereckém kraji, zbývá jim sklidit ještě téměř sedm procent ploch, podobně jako u řepky v Karlovarském kraji.