USA a Korea podepsaly konečné memorandum o spolupráci v jádru. Dobrá zpráva pro Dukovany

Ministerstvo energetiky a ministerstvo zahraničí USA ve středu podepsaly se svými protějšky z Korejské republiky definitivní memorandum o porozumění ve věci zásad týkajících se vývozu a spolupráce v jaderné oblasti. Pro Česko jde o důležitou věc kvůli plánované stavbě dvou nových jaderných bloků v Dukovanech. Zakázku „století", jak o ní mluví čeští politici i podnikatelé, totiž vyhrála jihokorejská společnost KHNP. Praha 9:32 9. ledna 2025 Jaderná elektrárna Dukovany | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Americké ministerstvo energetiky to zveřejnilo na svých stránkách. Memorandum o porozumění dokončuje předběžnou dohodu uzavřenou loni v listopadu.

Jihokorejská společnost KHNP, která vyhrála zakázku na dostavbu dvou jaderných bloků v Dukovanech, by měla smlouvu s investorem, polostátním ČEZ, a také s vládou, podepsat do konce března.

Jednání nicméně provázela celou dobu nejistota, jak se státní KHNP a vláda Jižní Koreje dohodne právě s Američany. Jejich Westinghouse, který z tendru na Dukovany loni vypadl, totiž vede s KHNP spor o technologii jejich nabízeného jaderného bloku.

Spor o licenci

Podle Westinghouse byla původně americká a Korejci tak musí mít jejich licenci a také povolení vývozu této údajně americké technologie do třetích zemí. Právě memorandum by mělo případné potíže s vývozem korejského reaktoru odstranit. Na memorandum by měla podle dostupných informací pak navazovat ještě smlouva mezi Westinghousem a KHNP.

Americké ministerstvo ve zprávě o memorandu uvedlo, že USA a Korejská republika spolupracují v oblasti civilní jaderné energetiky již více než 70 let s tím, že obě země chtějí maximalizovat mírové a bezpečné využití jádra.

„Toto memorandum o porozumění navazuje na toto dlouholeté partnerství a poskytuje stranám rámec pro spolupráci při rozšiřování civilní jaderné energetiky ve třetích zemích a zároveň posiluje jejich příslušnou správu kontroly vývozu civilních jaderných technologií. Poskytne rovněž cestu, která oběma zemím pomůže udržet krok s nástupem nových technologií v tomto odvětví,“ stojí ve zprávě ministerstva k memorandu.