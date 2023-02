Unijním lídrům už měsíce leží v hlavě americký protiinflační zákon. USA se na základě něho chystají v dotacích a daňových úlevách nalít miliardy do svých zelených technologií, což může znamenat fatální konkurenci pro podniky v Evropské unii. „Evropský průmysl se stal náhodnou obětí Spojených států při jejich snaze zbavit se závislosti na Číně,“ říká prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu a viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza. Bruselské chlebíčky Praha 11:15 27. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Reakce EU na americký subvenční zákon IRA | Zdroj: Český rozhlas

Takzvaný zákon proti inflaci přijala administrativa Joea Bidena loni v létě a platit začal v lednu. V rámci něho USA pošlou 369 miliard dolarů, tedy více než osm bilionů korun, do obnovitelných zdrojů energie a na snížení emisí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Prouza: USA kvůli sporům s Čínou obětovaly evropský průmysl. Hrozí zničení celého ekosystému výroby

Primárním cílem nové legislativy bylo podle Prouzy podpořit výrobu ekologických výrobků v Americe, místo toho, aby se vyráběly v Číně a pak se do USA dovážely. „Jenže tím, jak Biden nastavil pravidla, a tím, že udělal výjimku jen pro Kanadu a Mexiko, Evropa se s tím trochu svezla. Pro nás to ale bude mnohem větší problém než pro Číňany. Čínské firmy zachrání čínský stát, který peníze do těch firem nalije,“ myslí si Prouza.

Některé firmy v Česku tak už podle něho začaly zjišťovat podmínky přemístění své výroby do Spojených států.

Evropská unie teď proto hledá řešení, jak svůj průmysl ochránit. Podle Prouzy je nutné podmínky pro evropské a americké firmy vyrovnat tak, aby měly na trhu stejné šance.

„Nezbyde nic jiného, než to dorovnat. Ale musí to být nastaveno na úrovni celé Evropy. Nemůžeme udělat to, co by si představovali třeba Němci s Francouzi, že se jenom rozvolní pravidla, a bohaté země to využijí, aby porazily firmy z chudších evropských zemí. Musí být stejná pravidla pro všechny,“ uvedl Prouza.

Nutné je také zjednodušit byrokracii a povolovací procesy například pro výstavbu nových obnovitelných zdrojů. A v neposlední řadě vidí Prouza řešení v usnadnění čerpání kohezních fondů a dalších existujících evropských dotací.

Hrozí dotační válka mezi kontinenty? Kdo na to nejvíce doplatí? A přinese nová americká legislativa Evropské unii i něco pozitivního? Poslechněte si celý díl Bruselských chlebíčků.