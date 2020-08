Skupina zákonodárců USA žádá o zrušení cel na zboží z EU. Obchodníci podle nich už teď trpí kvůli covidu

Skupina 13 amerických senátorů z obou hlavních politických stran požádala Úřad amerického obchodního zmocněnce (USTR) o zrušení 25procentních cel zavedených loni v říjnu na potraviny, víno a lihoviny z Evropské unie. Uvedla to agentura Reuters, která se odvolává na dopis, do kterého měla možnost nahlédnout. Cla jsou odvetou za nezákonné subvencování evropského výrobce letadel Airbus. Washington 16:54 10. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obchodní skupiny se připravují na eskalaci sporů na podzim, kdy by EU měla dostat povolení od WHO k zavedení vlastních odvetných cel. | Zdroj: Wikimedia Commons

Cla zasáhla francouzské víno, italské sýry, skotskou whisky, ale také sušenky, salámy, jogurty a olivy z Francie, vepřové klobásy vyráběné v EU či německou kávu.

Sedm republikánských a šest demokratických senátorů zaslalo USTR dopis v pátek. Uvedli v něm, že restaurace, obchodníci, dovozci a distributoři teď zažívají vážné ekonomické problémy kvůli zvýšeným nákladům na zboží.

Upozorňují také, že poptávka po tomto zboží klesla a dovozcům a distributorům zůstává velké množství tohoto zboží ve skladech či na cestě a není jasné, kdy skončí pandemie nemoci covid-19. Část tohoto zboží také rychle podléhá zkáze.

Americký svaz producentů a prodejců lihovin Distilled Spirits Council minulý měsíc vyzval k ukončení cel na nápoje z EU a z USA s tím, že firmy na obou stranách Atlantiku již dost trpěly. Skupina poznamenala, že dovoz skotské whisky do USA klesl od loňského října do letošního května ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku téměř o 33 procent. To je asi o 378 milionů USD (8,4 miliardy Kč).

EU v samostatném sporu v červnu 2018 zavedla 25procentní clo na dovoz veškeré whisky z USA. Od té doby se vývoz americké whisky do EU snížil o 33 procent, což představuje zhruba 300 milionů USD.

Obchodní skupiny se také připravují na eskalaci obchodních sporů letos na podzim, kdy by EU měla dostat povolení od Světové obchodní organizace (WTO) k zavedení vlastních odvetných cel za dotace pro amerického výrobce letadel Boeing.

USTR také v červnu oznámil, že uvažuje o zavedení dodatečných cel na zboží z mnoha zemí EU. Týkalo by se to například ginu, vodky, piva, šumivého vína a další whisky.