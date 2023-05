Platební neschopnost USA přijde na začátku června, tvrdí ministryně financí. Biden věří v politickou shodu

Platební neschopnost americké vlády přijde 5. června, pokud Kongres nenavýší limit pro zadlužení USA, uvedla v novém odhadu americká ministryně financí Janet Yellenová. Dříve mluvila o 1. červnu. Jak ale píše agentura AP, americký prezident Joe Biden je optimistický, že se shodu mezi demokraty a republikány podaří najít o poznání dříve. „Je to velmi blízko, jsem optimistický,“ nechal se v pátek slyšet Biden. Washington 7:25 27. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký dolar. Ilustrační foto. | Zdroj: Reuters

„Vyjednávání pokračuje. Věřím, že ještě dnes budeme vědět, jestli se nám podaří dosáhnout dohody,“ poznamenal.

Obě strany se o kompromis snaží několik týdnů. Rozdílné politické priority Bidenových demokratů, kteří ovládají Senát, a republikánů, kteří mají většinu ve Sněmovně reprezentantů, ale nalezení oboustranně přijatelného řešení komplikují.

Pokud by se nenašlo, přineslo by to podle Yellenové „vážné potíže americkým rodinám, poškodilo naši vedoucí pozici ve světě a vyvolalo pochybnosti o naší schopnosti bránit naše národní bezpečnostní zájmy“.

Spojené státy jsou podle listu The Washington Post jednou z pouhých dvou zemí světa, které mají zákonný limit na výši zadlužení. V Dánsku je přitom strop tak vysoko, že je „v zásadě formalitou“.

Americký limit činí aktuálně 31,4 bilionu dolarů (asi 690 bilionů korun), přičemž na tuto úroveň se dostal opakovaným navyšováním z posledních dekád, zatímco státní dluh bobtnal pod demokratickými i republikánskými prezidenty.