Biden má výrazně odlišný pohled na ekonomiku než Trump. Očekávat lze vyšší daně i hledání partnerů

Vyvést Spojené státy z ekonomických následků pandemie koronaviru a prosazovat zelenější politiku, než jeho předchůdce. Takové jsou hlavní úkoly a cíle nového amerického prezidenta Joe Bidena. Zároveň lze také očekávat zvyšování daní - hlavně pro bohaté Američany a velké korporace. Tedy něco, co Bidenův předchůdce Donald Trump rozhodně odmítal. Washington 8:51 22. ledna 2021

„Uděláme Ameriku zase silnou, uděláme Ameriku opět bohatou, uděláme Ameriku zase hrdou, uděláme opět Ameriku bezpečnou, a ano, dohromady uděláme Ameriku zase skvělou!“

S takovými slovy vstoupil v lednu 2017 Donald Trump do svého čtyřletého prezidentského období. A po ekonomické stránce se zemi dařilo - jenže s jarní vlnou koronaviru přišla změna. Nezaměstnanost vyskočila na bezmála 15 procent a jen v dubnu zaniklo přes 20 milionů pracovních míst. Hrubý domácí produkt USA poklesl ve druhém čtvrtletí téměř o třetinu.

„Byl to největší ekonomický šok za celou dobu působení. Problém nastal po rozpoutání obchodních válek a pokud se podíváme na vývoj ekonomik právě před tím než nastal covid, tak dvě hlavní témata, která hýbala finančními trhy, byla jednak obchodní válka s Čínou - de facto ale Trump rozpoutal obchodním válku s celým světem,“ říká Michal Brožka, ekonom Komerční banky.

Obrovské investice

Nový demokratický prezident Joe Biden tak stojí před velkou výzvou. Nejen že chce pomoct americké ekonomice další fiskální podporou, zároveň nechce zemi dál zadlužovat a tak obyvatelům plánuje zvýšit daně. Chce být ale na rozdíl od Donalda Trumpa i zelenějším prezidentem - a vrátit se tak k pařížské dohodě o klimatu.

„Aktivně se postaví k boji s klimatickou změnou. Joe Biden mluví o obrovských investicích ať už do výzkumu, ale třeba i do elektromobility nebo do dobíjecích stanic. Zároveň bude chtít ekonomiku stimulovat k růstu, který pro ni byl charakteristický před krizí,“ vysvětluje Jarolím Antal, ředitel Centra Evropských studií, Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické.

Obchodní válka s Čínou ale bude Michala Brožky dál pokračovat. „Ta politika bude řekněme méně vyostřená. Biden bude hledat partnery vzhledem k Číně i v Evropě. Bidenova politika má naději být daleko předvídatelnější. A to bych řekl že je pozitivní faktor, protože ekonomika má obecně ráda předvídatelnost,“ míní.

Spolupráce s EU

A na ni sází i české firmy, které své výrobky vyvážejí právě do Spojených států. Brano Group dodává pro automobilový průmysl, do Spojených států vyváží kovové díly pro automobilku General Motors. Od nástupu Joea Bidena si firma slibuje zvýšení vývozu.

„Trump měl tu politiku zahraniční nastavenou jinak a daleko přísněji v rámci spolupráce s Evropskou unií a co se týče našich byznysů tak my budeme mít daleko otevřenější dveře na americkém trhu. V tuto chvíli tam máme jedno procento obratu, ale našim cílem je dosáhnout minimálně pětiprocentního obratu,“ říká obchodní ředitel Daniel Otáhal.

Nového amerického prezidenta vítají také další exportéři. Přestože vývoz do Spojených států v minulých letech mírně rostl, s Bidenem opět přichází šance na dokončení Transatlantické dohody o obchodu a investicích, o které se jedná už od poloviny roku 2013. Ta by významně pomohla obchodu mezi Evropskou unii a Amerikou a tedy i Česku

„Modlíme se, aby pan Biden navázal na pana Obamu a abychom začali opět budovat to co se se poničilo během vlády pana Trumpa. Exportním trhem číslo jedna je pro nás Německo a pro Německo je to Amerika. Takže kdyby Německo vyváželo víc do USA i my bychom vyváželi víc do Německa, takže by to mohlo jedině pomoci,“ uvedl Otto Daněk z Asociace exportérů.

Co se týká dalších Bidenových plánů, slíbil například vytvoření milionů dobře placených míst a minimální mzdu 15 dolarů na hodinu - v přepočtu tedy asi 330 korun.