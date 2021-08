Akciové indexy Dow Jones a S&P zaznamenaly rekordní čísla. Reagují na zpomalení inflace

Zdražování v Česku zrychluje. ‚Příští dva roky půjdou ceny nahoru,‘ varuje prezident Svazu obchodu Prouza

„Pokud by ale přišel další lockdown, tak se bojím, že zavření peněženek by bylo výrazně drsnější než v minulých měsících,“ upozorňuje Prouza pro Český rozhlas Plus.