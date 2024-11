USA podepsaly s Jižní Koreou minulý pátek memorandum o porozumění, které se týká zásad vývozu a spolupráce v jaderné oblasti. Informovalo o tom v pondělí ministerstvo energetiky USA na svých webových stránkách. Washington/Soul 12:45 5. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít USA podepsaly memorandum s Koreou o spolupráci v jádru. Mohl by se tak posunout spor o Dukovany | Foto: Michal Malý | Zdroj: Český rozhlas

Memorandum by mělo podle informací Radiožurnálu znamenat, že se obě země posunou mimo jiné ve sporu o licence na vývoz jaderného reaktoru, který chce korejská státní firma KHNP dodat do Česka pro projekt dostavby Dukovan.

„O jednáních americké a korejské vlády jsme byli průběžně oběma stranami informováni a dosaženou dohodu vítáme,“ uvedl bez dalších podrobností na dotaz Radiožurnálu bezpečnostní poradce premiéra Petra Fialy (ODS) Tomáš Pojar. Memorandum vítá také polostátní firma ČEZ, podle které by to mohla být dobrá zpráva pro Dukovany.

Americká licence?

O vývoz jaderné technologie aktuálně vede spor americká společnost Westinghouse, podle níž korejský reaktor APR nabízený i v Česku vznikl v minulosti na základě americké licence, a podléhá tak povolení vývozu do třetích zemí ze strany vlády USA. O povolení by přitom musel požádat právě Westinghouse a to se zatím nestalo. Podle něj tak nemůže reaktor KHNP do Česka dodat.

KHNP nicméně tvrdilo, že jde již o korejskou technologii. Firma ale zároveň připustila, že problém s USA řeší. „V této otázce probíhají intenzivní jednání na úrovni vlády Korejské republiky a USA,“ řekl letos v létě Radiožurnálu ke sporu šéf KHNP Jooho Whang.

Memorandum má podle zprávy amerického ministerstva energetiky projít ještě „závěrečným přezkumem“ v hlavních městech obou zemí. Závazky zmíněné v memorandu by měly poskytnout „odrazový můstek pro rozšíření dvoustranné práce“. „A to v oblasti boje proti změně klimatu, urychlení globální energetické transformace a zajištění kritických dodavatelských řetězců, přičemž vytvoří nové hospodářské příležitosti v hodnotě miliard dolarů a desítky tisíc pracovních míst ve výrobě pro obě naše odvětví,“ uvedl úřad USA v tiskové zprávě.

Společnost KHNP nechtěla memorandum komentovat. „Vzhledem k tomu, že se jedná o záležitost mezi korejskou a americkou vládou, společnost KHNP si nepřeje se k věci vyjadřovat,“ uvedl mluvčí společnosti Kryštof Navrátil.

‚Dobrá zpráva‘

Podle státem ovládané firmy ČEZ, která je majitelem jaderné elektrárny Dukovany a chce do konce března příštího roku podepsat s KHNP smlouvu na dostavbu dvou nových bloků, může být memorandum „dobrá zpráva“.

„Neznáme detaily dohody mezi vládami USA a Koreje, ale pokud je jejím výsledkem společný postup k úspěšnému naplnění projektu výstavby nového jaderného zdroje v České republice, pak je to pro nás dobrá zpráva,“ řekl Radiožurnálu mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.

„Vždy jsme věřili, že případné neshody mezi účastníky tendru jsou při existenci dobré vůle odstranitelné. V zásadě všichni účastníci tendru jsou renomovanými společnostmi v odvětví a my s nimi na různých úrovních a významných projektech spolupracujeme,“ dodal Kříž.

Podle informací Radiožurnálu by memorandum mělo ve výsledku přinést jasná pravidla, jak se bude při licencování jaderné technologie používané Koreou na obou stranách dál postupovat.

Měly by se tak vyřešit ad hoc spory mezi firmami o poplatky či části zakázky, pokud Korejci například získají kontrakty nejen v Česku, ale i jinde. Na memorandum by zřejmě měly navazovat ještě další dohody o postupu na trzích ve světě, pokud jde o jadernou energetiku.

Námitky

Westinghouse byl spolu s francouzskou EDF také účastníkem tendru na dostavbu Dukovan, ze soutěže ale vypadl. ČEZ spolu s vládou letos v létě vyhodnotily jako nejlepší korejskou nabídku. Obě poražené firmy se pak odvolaly proti výsledkům tendru k antimonopolnímu úřadu (ÚOHS), EDF podala námitku i k Evropské komisi.

ÚOHS minulý týden námitky obou stěžovatelů zamítl, firmy se proti tomu ale mohou odvolat. Zatím tak trvá předběžné opatření ÚOHS, že ČEZ do pravomocného verdiktu o stížnostech nesmí smlouvu s KHNP uzavřít.

ČEZ chce v Dukovanech postavit dva nové jaderné bloky, ve smlouvě by měla být také závazná cenová opce na další dva bloky pro Temelín. Cena dodávky pro Dukovany je zhruba 200 miliard korun za jeden blok v dnešních cenách.