Konec třetí velké banky za poslední dva měsíce. Ve Spojených státech zavřely úřady First Republic Bank

Ve Spojených státech končí za méně než dva měsíce už třetí velká banka. Úřady zavřely finanční ústav First Republic Bank z Kalifornie, jeho vklady převezme největší americká banka JPMorgan Chase & Co, která získá i většinu aktiv a zaručí se i za část závazků. V tiskové zprávě to v pondělí uvedla Federální společnost pro pojištění vkladů.

Washington/New York/San Francisco 13:47 1. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít