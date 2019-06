Skupina miliardářů z USA žádá větší zdanění bohatých. Je mezi nimi Soros i potomek Disneyho

Skupina nejbohatších lidí ve Spojených státech vyzvala kandidáty pro nadcházející prezidentské volby, aby podpořili daň z bohatství pro velmi bohaté jednotlivce. Chtějí tak zmírnit nerovnost a zároveň lépe bojovat se změnami klimatu. Skupina 18 miliardářů tvrdí, že jsou bez politické příslušnosti a nepodporují žádného kandidáta. Uvedl to v úterý server BBC. New York 11:33 25. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Maďarský rodák a americký multimiliardář, finančník a filantrop George Soros | Foto: flickr.com, International Monetary Fund, CC BY-NC-ND 2.0, Michael Spilotro

„Amerika má morální, etickou a ekonomickou zodpovědnost, aby více zdanila naše bohatství,“ uvádí se podle BBC v dopise.

Daň by podle nich mohla pomoci vyřešit klimatickou krizi, zlepšit ekonomiku, zdraví, spravedlivě vytvořit příležitosti a posílit demokratickou svobodu. „Zavedení daně z bohatství je v zájmu naší republiky,“ stojí v dopise.

Mezi signatáři jsou George Soros, spoluzakladatel Facebooku Chris Hughes, dcera miliardáře Charlieho Mungera Molly Mungerová, potomek Walta Disneyho či majitelé hotelového řetězce Hyatt.

Dopis také poukazuje na to, že miliardář Warren Buffett už dříve upozornil, že podle současných pravidel je zdaněn méně než jeho sekretářka.

Šestá největší koncentrace bohatých

Skupina sice nepodpořila žádného kandidáta, pochválila však návrh možné demokratické kandidátky na prezidentku, senátorky Elizabeth Warrenové. Ta by chtěla zvýšit daně pro ty, kteří mají více než 50 milionů USD, tedy 1,1 miliardy korun, což by mělo dopad na 75 tisíc nejbohatších rodin.

Odhaduje, že by tak stát získal za deset let 2,75 bilionu dolarů, tedy 61,7 bilionu korun. V dopise jsou i narážky na to, že demokratičtí kandidáti na prezidenta podporují vyšší daně pro superbohaté.

Podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj patří Spojeným státům šestá příčka v žebříčku 40 zemí s největší koncentrací bohatých. Podle dopisu by zdanění superbohatých zpomalilo rostoucí koncentraci bohatství, která podkopává stabilitu a integritu země.

Současný americký prezident Donald Trump navrhl v roce 1999 mimořádnou daň pro bohaté kvůli snížení státního dluhu.

Součástí jeho předvolební kampaně se však daň pro bohaté nestala. V Evropě jsou snahy o zdanění bohatých různé.

Z 15 zemí podle OECD daní bohaté jen čtyři - Švýcarsko, Belgie, Norsko a Španělsko. Francie, Švédsko a Německo od daně ustoupily kvůli problémům s jejím zaváděním.