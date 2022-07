Vyměňte žárovky nebo přesuňte ledničku. Za energie se dá ušetřit i na základních věcech, radí experti

Jak snížit spotřebu plynu a energií, radí nový Českého rozhlasu Plus. Někdy totiž pomůže i jen malá změna návyků a měsíčně je možné ušetřit stovky korun, ročně tisíce. Snadnou a rychlou úsporu znamená například výměna klasických žárovek za úspornější LED svícení. Praha 20:45 22. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Snadnou a rychlou úsporu znamená výměna klasických žárovek za úspornější LED svícení (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Měsíčně se dá po výměně žárovek na úsporné LED ušetřit i stovky korun, říká Jan Bauer ze společnosti Signify Commercial. „Pokud budeme brát v potaz nejpoužívanější klasické žárovky o příkonu 60 wattů, tak se bavíme o ročních nákladech na osvětlení zhruba pět tisíc korun při současných cenách elektřiny,“ vysvětluje.

„Oproti tomu stejná domácnost vybavená LED žárovkami bude mít náklady pouze 650 korun, což je úspora asi 85 procent,“ dodává. LED žárovky navíc vydrží svítit delší dobu, třeba i přes deset let, v součtu se tak investice do nich vyplatí.

Spotřebu lze snížit například i u ledničky, vyplatí se myslet na její umístění v kuchyni. Neměla by stát blízko sporáku nebo přístrojů, které ji ohřívají a nutí ji víc mrazit. Teplota by měla být na pěti stupních. Pro ilustraci, pokud snížíme teplotu na tři stupně, zvyšujeme tím spotřebu lednice o 15 procent.

Pokud jde o mikrovlnné trouby, televize, rádia nebo herní konzole, tak ty ze zásuvky vypojovat není podle Aleše Fojtíka ze Srovnejto.cz potřeba, lze to ale zvážit, když jich máme doma víc.

„Spotřeba na stand-by módu je u jednotlivých spotřebičů poměrně malá, pár kilowatthodin. Ale typicky v domácnosti je takových spotřebičů na stand-by módu více a běží celý den. Na roční bázi se tak může celkový výdaj na tyto věci vyšplhat klidně přes tisíc korun,“ vysvětluje.

Pračka, myčka a sušička

Podle Jiřího Beranovského ze společnosti Ekowatt můžeme ročně ušetřit i vypojováním wifi modemu.

„Může mít příkon až deset wattů a při celoročním provozu, tedy 8760 hodin, stojí při ceně pět korun za kilowatthodinu asi 450 korun. A pokud by kilowatthodina stála až deset korun, tak je to dvojnásobek, čili roční provoz by nás stál 900 korun,“ říká.

U spotřebičů jako pračka, myčka nebo sušička může pomoct odložený start, který naplánujeme na dobu, kdy využíváme nízký tarif. Myčku a pračku bychom měli zapínat, až když jsou úplně plné. Nejvýhodnější jsou programy se značkou ECO.

Léto znamená velkou úsporu v oblasti topení, v tomto období se ale často používají klimatizace. Provoz průměrné mobilní klimatizace stojí zhruba sedm korun za hodinu. Tři hodiny provozu denně tak znamenají výdaj přes 600 korun měsíčně. Vyplatí se tedy zvážit i používání těchto přístrojů.

Drahý může být také ohřev horké vody. Jen to, že si odepřeme horkou vanu a nahradíme ji sprchou, může znamenat úsporu až šest tisíc korun ročně. Průměrně se udává, že sprcha je třikrát až pětkrát levnější než vana.