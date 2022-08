Netopte na chodbě, ohřívejte vodu na míň stupňů a místo do sušičky dejte prádlo na šňůru, radí odborník

Jak ušetřit na energiích, mohou pomoci rady našich babiček i důsledné plánování, doporučuje marketingový ředitel společnosti Centropol Jiří Matoušek. Navrhuje, aby lidé netopili na chodbách domů a bytů na víc než 16 stupňů, v ložnici by jim mělo stačit okolo 18 stupňů – a pak si mohou dovolit v zimě vytopit třeba obývací pokoj na víc než 20 stupňů Celsia. Sám také doporučuje zvážit pořízení kotle na dřevo, které částečně nahradí plyn. Ústí nad Labem 11:25 25. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kvůli rostoucím cenám energií se lidé vrací ke starým kotlům | Zdroj: Profimedia

„Existují domácnosti, které mají vysokou spotřebu elektřiny nebo plynu, ty mohou být vystaveny roční platbě klidně na úrovni 200 tisíc korun,“ upozorňuje marketingový ředitel Centropolu.

Takovým domácnostem by doporučil zvážit změnu vytápění. „Tohle jsem teď diskutoval se svými rodiči. I když mají moderní kondenzační kotel na plyn a celý život se těšili, až jejich oblast, kde bydlí, bude plynofikována, tak si spočítali, že i kdyby si teď pořídili moderní bezemisní kotel na dřevo, tak se jim ta investice do dvou let vrátí,“ radí Matoušek.

Na kotel na dřevo se ale dnes může čekat, upozorňuje: „A to spíš v řádu měsíců než týdnů. Proto dává smysl rodinný rozpočet plánovat i ve smyslu změny vytápění, byť by to mělo trvat třeba dva roky.“

Méně topit

Mezi základní poučky, jak ušetřit na vytápění, patří rady našich rodičů a prarodičů, říká Matoušek: „Ti nám přece připomínali, abychom zbytečně neplýtvali. Pravdou je, že v posledních dvou dekádách, kdy se nám a Evropě dařilo velmi hezky, jsme se trochu rozmazlili.“

Pomoci mohou například termostatické hlavice. „Tam, kde jsou nainstalovány, je pojďme využít,“ vyzývá marketingový ředitel Centropolu. Uznává, že například ženy nebo starší lidé potřebují pro svůj komfort často o něco vyšší teplotu.

„Ale pro lidský organismus není úplně zdravé spát v ložnici při vyšší teplotě, než je 17 nebo 18 stupňů. Tam bych začal. Podíval bych se do ložnice na termostatickou hlavici a teplotu snížil,“ uvádí konkrétní tip a pokračuje:

„Někde se zbytečně topí na chodbách. Naše babičky a dědečkové by řekli, že je to dost plýtvání. Tam, kde není důležité mít 19 stupňů, bych teplotu snížil na 15 až 16 stupňů. Pro chodbu to stačí, tu přece proběhnete. Na schodišti můžete mít ještě méně, tam netrávíte čas.“

V případě rodinného domku o 120 metrech čtverečních znamená každý stupeň dolů, o který se nevytápí, úsporu 6 nebo 7 procent nákladů. Pokud je to o 1,5 stupně, blíží se úspora 10 procentům.

„A to už je docela významná částka, to už se bavíme o vyšších jednotkách tisíc korun,“ dodává Matoušek.

Studenější voda a šňůra místo sušičky

Co když ale někdo vytápění jen na 19 stupňů Celsia nesnese a bude mu zima? „Určitě neradím, aby starší lidé, kteří se méně pohybují, nebo jsou nemocní, stáhli topení na 18 stupňů,“ upozorňuje marketingový ředitel společnosti Centropol.

Pokud ale ohřívají vodu vlastním kotlem, mohou uspořit třeba tím, že stáhnou ohřev vody na 50 stupňů Celsia.

„To je dostatečná teplota pro ohřev, ani to vlastně nepoznáte při sprchování. A můžete ušetřit třeba 0,7 megawatthodiny za rok. A tím zase řádově uspoříte tisíce korun za rok,“ radí Matoušek.

Vyplatit se může také vyměnit starší spotřebiče za nové, v první řadě ledničku. „Zejména když je starší než osm deset let a není úsporná, tak ta může mít spotřebu kolem 400 kilowatthodin za rok, to je v nákladech asi 4 000 korun. Takže nová lednička se vrátí do čtyř let.“

Ušetřit se dá také na sušení prádla. „Pokud máte sušičku, tak třeba každý druhý sušící cyklus vynechejte a použijte místo toho šňůru. Nebo ji vyměňte za novější,“ radí Matoušek. Sám věří, že do dvou let se situace na trhu s energiemi stabilizuje.

Celý rozhovor si poslechněte v audiozáznamu.