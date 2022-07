Televize je žrout energie, rozdíl mezi sledováním dvě a osm hodin denně je 2500 korun za rok, říká expert

Pomyšlení na účet za elektřinu a plyn je v současné době rostoucích cen energií nepříjemné stále pro více lidí. Vyplatí se investovat do dražších, ale úspornějších přístrojů? Podle čeho vybrat lednici, myčku nebo pračku, když chcete ušetřit na spotřebě? Právě v těchto otázkách mohou pomoci energetické štítky. Ty ukazují, jak moc je spotřebič náročný na odběr elektřiny, jak je účinný a kolik energie spotřebuje za rok. SERIÁL ENERGIE Praha 16:07 26. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Spotřebiče s nejlepší energetickou třídou zpravidla patří mezi ty dražší, investice se ale může do pár let vrátit | Foto: Alehandra13 | Zdroj: Pixabay | CC0 1.0,©

Zatímco dříve jsme se mohli setkat s označeními A a k tomu například 4 plus, v loňském roce se systém sjednotil. Spotřebiče se v současné době označují na škále A až G, kdy A je nejúspornější, zatímco G nejméně.

Na tato označení bychom se měli zaměřit především u spotřebičů, které používáme denně. Například myčka energetické třídy C ve srovnání s myčkou z třídy F má ročně levnější provoz o čtyřicet procent. U ledniček je rozdíl ještě větší.

„U ledničky energetické třídy C, což bývají ty nejlepší, je při dnešních cenách energií oproti třídě F rozdíl ve spotřebě i dvojnásobný. To znamená přibližně 150 kWh. Kdybychom brali v potaz průměrnou cenu kWh hodiny deset korun, je rozdíl 1500 korun,” říká Aleš Fojtík z portálu Srovnejto.cz.

Srovnatelné parametry

Na energetickém štítku spotřebiče můžeme v kilowatthodinách také zjistit deklarovanou spotřebu za rok. Právě na základě těchto hodnot bychom měli spotřebiče porovnávat.

„Je to nejpřesnější srovnání. Měli bychom ale myslet na to, abychom mezi sebou porovnávali přístroje s podobnými parametry, například ty srovnatelně velké,“ vysvětluje Jan Truxa z poradenské společnosti Ekowatt.

„Když budu srovnávat ledničku, která má sto litrů, s jinou ledničkou o objemu 247 litrů, tak to asi není úplně to správné srovnání, protože spotřebiče jsou nesouměrně velké a pochopitelně je to nevýhoda pro větší spotřebič,” dodává Truxa.

Spočítat, kolik bude stát provoz nového spotřebiče, je možné pomocí online kalkulačky. Lze je najít například na stránkách jaknapenize.eu nebo vypocitejto.cz. Kalkulačka je schopna vypočítat denní, týdenní nebo roční spotřebu.

Spotřebiče s nejlepší energetickou třídou však zpravidla patří mezi ty dražší. Investice se ale může do pár let vrátit. Je také důležité si spočítat, jak často se přístroj bude používat.

„Překvapivým žroutem elektřiny je televize. Rozdíl mezi jejím sledováním dvě nebo osm hodin denně vám za rok může udělat klidně dva a půl tisíce korun,“ upozorňuje Aleš Fojtík.

Uspořit se dá i výměnou klasického sporáku za indukční desku, u které při vaření dochází k minimálním ztrátám energie.