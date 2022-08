Přes úsporný tarif letos vyplatíme 2000 korun, navrhuje ministr Síkela. Zbytek podpory příští rok

Celková výše podpory s energiemi na nadcházející topnou sezonu dosáhne u domácností s nízkou spotřebou zhruba 11 000 korun, u domácností se střední spotřebou zhruba 14 000 až 15 000 korun, domácnosti s nejvyšší spotřebou dosáhnou až na zhruba 18 000 korun. Novinářům to řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).

Do celkové podpory se počítá jak příspěvek prostřednictvím úsporného tarifu, ale i odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje, který činí 599 korun za jednu megawatthodinu elektřiny. Úspora poplatku za obnovitelné zdroje se tak odvíjí podle spotřeby. MPO nejpozději ve čtvrtek spustí kalkulačku, která domácnostem spočítá, jak vysokou podporu mohou dostat.

Příspěvek by se měl vyplácet přes operátora trhu přímo jednotlivým obchodníkům, kteří by ho měli zohlednit jak do výše měsíčních záloh, tak v celkovém vyúčtování. Zálohy za energie by se tak lidem měly snížit.

Jde o celoevropský problém

Síkela zvažuje svolání mimořádné evropské rady pro energetiku. Tématem budou vysoké ceny energií. Podle Síkely jde o celoevropský problém, mělo by se tak najít celoevropské řešení. Uvedl, že jedním z možných řešení by bylo i stanovení maximální výše ceny energií.

Ministerstvo průmyslu a obchodu podle něj zároveň připravuje jednání s kraji, které si na drahé energie stěžují. Síkela připustil, že pro kraje je nyní velmi náročné vysoutěžit jiný než takzvaný spotový produkt, cena se v takovém případě odvíjí od aktuální ceny na burze. Ceny energií jsou nyní na rekordní výši. Jedním z možných řešení by podle něj bylo nakoupit část elektřiny pro potřeby státu a dále ji distribuovat mezi kraje.