‚Elektřinu si do pytle nedáte.‘ Zájem o uhlí i dřevo roste, lidé nakupují palivo na víc sezon dopředu

„Zájem o uhlí je enormní,“ říká Martin Záhumenský z firmy Paliva Zdemar. „Každý kamion, který se k nám dostane, je zázrak. Zákazníci neberou dvacet třicet metráků jako dříve, ale klidně sedmdesát i sto. Jedou na dvě topné sezóny.“

Ceny energií a válka na Ukrajině zvedly na severu Čech zájem o hnědé uhlí. Podrobnosti zjišťoval reportér Jan Bachorík

To mu prozradili právě zákazníci. „Řekli, že si to uhlí klidně přikryjí někde na dvorku – hlavní pro ně je, že ho budou mít,“ dodává Záhumenský pro ústecký rozhlas.

Podobně hodnotí situaci i Petr Salač, který provozuje uhelné sklady v České Kamenici a Děčíně-Křešicích. „Je o to zájem. Každý se předzásobí. Elektřinu si do pytle nedáte, ale uhlí dáte do sklepa. A lidé si ho strkají snad i do kuchyně a na půdu,“ glosuje.

Těžba v Severočeských dolech jede naplno a zájem o uhlí je takový jako dřív, když se lidé zásobili během zimy, potvrzuje mluvčí Lukáš Kopecký.

„Od začátku ruské války na Ukrajině se zájem o Bílinské nízkosirnaté uhlí zvedl nevídaným způsobem. Domácnosti změnily styl nákupního chování. Najednou začaly pořizovat uhlí ne na jednu topnou sezónu, jak bylo zvykem, ale klidně na dva tři roky dopředu v obavách, že uhlí nebude,“ shrnuje Kopecký.

Podle něj ale nehrozí, že by uhlí byl nedostatek.

Obdobný zájem sledují i ve společnosti Sev.en Energy, která na Mostecku těží hnědé uhlí na lomech Vršany a ČSA. Také tam sledují, že poptávka po uhlí převyšuje nabídku.

Enormní zájem je i o palivové dřevo. „Všechny dodávky se rovnou naštípou a jdou k zákazníkovi. Dnes je tu jen 200 kubíků dřeva, jindy v létě jich tady ležely dva tisíce,“ dodává Záhumenský z firmy Paliva Zdemar.