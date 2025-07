V Česku dále klesá celkový počet exekucí. Znepokojivě ale meziročně roste číslo těch nově zahájených

V Česku ubývá lidí, kteří mají exekuce. Na konci června jich bylo 606 000. Za poslední dva roky počet klesl o 53 000, tedy o osm procent. O milion méně je pak exekučních řízení. Letos na konci pololetí jich bylo 3,1 milionu. Vyplývá to z mapy zadlužení, kterou vytvořily Institut prevence a řešení předlužení (IPŘP) a agentura PAQ Research. K poklesu přispěla i nedávná milostivá léta či zastavování takzvaných bagatelních exekucí. Praha 10:43 20. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Exekuce (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Pokračuje dlouhodobý pozitivní trend, kdy klesá jak počet osob v exekuci, tak i počet samotných exekučních řízení. Pokles vidíme napříč prakticky celou ČR. Znepokojivý je ale jiný trend: Počet nově zahájených exekucí meziročně opět vzrostl. Celkem bylo ve druhém čtvrtletí zahájeno 119 000 nových exekucí oproti 109.000 ve stejném období loni. Roste tak již čtvrté čtvrtletí za sebou. Drtivá většina nových exekucí je nicméně zahájena vůči stávajícím dlužníkům,“ uvedl IPŘP.

Na konci června mělo 606 000 osob celkem 3,1 milionu exekucí, ukazuje mapa. Vymáhaná částka činila 553 miliard korun. Před rokem bylo 3,7 milionu exekucí a 632 000 zadlužených mělo splatit 574 miliard korun. V pololetí 2023 exekutoři vymáhali 613 miliard korun v 4,1 milionu řízení od 659 000 zadlužených. V roce 2017 bylo exekucí 4,7 milionu, mělo je 863 000 lidí.

V exekuci bylo na konci prvního pololetí 6,6 procenta obyvatel nad 15 let. Podíl postupně klesá. Před rokem dosahoval 6,9 procenta a před dvěma lety 7,3 procenta. Nejhorší byla situace v roce 2017, kdy exekuční řízení měla téměř desetina osob v ČR nad 15 let.

Situace v regionech a obcích se liší. V Ústeckém kraji bylo na konci června v exekuci 12,5 procenta lidí nad 15 let a v Karlovarském 11,2 procenta. Nejlépe je na tom Zlínský kraj se 4,1 procenta. V roce 2017 v exekucích žilo 18,1 procenta osob nad 15 let v Ústeckém kraji a 17,5 procenta v Karlovarském. V červnu měla exekuční řízení polovina obyvatel Vřesové na Sokolovsku, 46 procent v Obrnicích a 39 procent v Křišťanově na Prachaticku.

Tři čtvrtiny osob s exekucí mají nejméně dvě řízení. V Ústeckém, Moravskoslezském a Libereckém kraji jsou to čtyři pětiny. Po průměrném dlužníkovi exekutoři v červnu vymáhali 912.455 korun. Nejvyšší částku měli splácet zadlužení v Praze, a to v průměru přes 1,8 milionu korun.

Ke snížení počtu řízení i zadlužených přispělo v minulých letech zastavování takzvaných bagatelních exekucí i několik kol milostivého léta. Běžné oddlužení se pak loni zkrátilo z pěti let na tři roky. Zpřístupnit ho doporučovala jako jedno z opatření na podporu ekonomického růstu i Národní ekonomická rada vlády.

Předlužení totiž představuje zásadní překážku v zaměstnávání. Lidé kvůli srážkám ze mzdy na nezabavitelné minimum pak raději pracují načerno, ekonomika tak ztrácí. Omezuje to rozvoj regionů, rozdíly mezi nimi se prohlubují. Vliv to má i na výsledky voleb a příklon k extremismu, podotýkají odborníci. Kritizovali to, že reforma dávek k řešení exekucí nemotivuje.

Počet lidí v exekuci a počet exekučních řízení, podíl zadlužení se dvěma a více exekucemi Rok Počet lidí v exekuci Počet exekucí v milionech Podíl lidí se dvěma více exekucemi v procentech 2017 863 000 4,7 68,7 2019 790 000 4,5 71,8 2022 666 000 4,0 77,1 pololetí 2023 650 000 4,1 76,5 2023 645 000 4,0 77,2 pololetí 2024 632 000 3,7 77,2 2024 615 000 3,3 76,3 pololetí 2025 606 000 3,1 75,7