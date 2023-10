Máme moc obcí a je to drahé. NERV ale neříká, že budeme trhat obecní cedule, hájí komisi její člen

Česko má vzhledem k počtu obyvatel enormní počet obcí. V 16 krajích je 76 okresů a 6 249 obcí. Ve městech ale žije 70 procent obyvatel. V Evropě je na tom podobně jen Francie. „Vyjadřuje to potřebu lidí rozhodovat sami o sobě. Já si myslím, že je to spíš pozitivní,“ říká Petr Drahovzal, starosta Velkého Oseku na Kolínsku a místopředseda Svazu měst a obcí. Národní ekonomická rada vlády (NERV) upozorňuje, že je systém samospráv nepřiměřeně drahý. Praha 8:10 23. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česko má vzhledem k počtu obyvatel enormní počet obcí a starostů (ilustrační foto) | Zdroj: Facebook obce Bedřichov

Člen rady, ekonom Aleš Rod, nicméně upřesňuje, že NERVu jde hlavně o racionalizaci fungování místní správy.

„Udělala se z toho mediální zkratka, podle které chce NERV rušit obce – a já tomu rozumím, ale není pravdou, že bychom někde chtěli vytrhávat obecní cedule,“ dodává.

Jenže problém struktury osídlení v Česku je hlubší než si někdy uvědomujeme, a ani citlivě provedená reforma ho nevyřeší, vysvětluje Radim Perlín, vedoucí Výzkumného centra Rural Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

„Nejenže máme 6,2 tisíce obcí, ale celkem dvanáct až třináct tisíc vesniček, které k nim připadají. Například město Sedlec-Prčice se skládá z 27 místních částí.”

A v každé z nich čekají obyvatelé úroveň veřejné dopravy, dostupnosti služeb a vzdělání srovnatelnou s tou, jaké se těší obyvatelé větších sídel. Jsou přitom rozeseté po krajině ve vzdálenosti jednoho nebo i dvou kilometrů.

To mimo jiné neúměrně prodražuje hromadnou dopravu, kterou každý bere jako samozřejmost ale musejí ji dotovat kraje.

