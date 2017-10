V Česku se otevírá největší nákupní centrum. Hrozí kvůli růstu prodejům přes internet odliv zákazníků?

Ve středu se zákazníkům otevře nová část pražského nákupního centra Chodov. Centrum se tak rozroste z dosavadních 61 tisíc na zhruba 100 tisíc metrů čtverečních. Nově nabídne přibližně 300 obchodů a právě v počtu obchodů bude největším centrem v zemi, protože překoná ostravské Forum Nová Karolina. Praha 6:43 11. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít S rostoucí plochou nákupních center se ale nabízí otázka, jestli těm méně atraktivním nehrozí zánik. Rozdíly už teď vidět jsou. | Foto: Freestock | Zdroj: Fotobanka Unsplash

Největší z hlediska plochy zůstává Obchodní centrum Letňany, nabízí 125 tisíc metrů čtverečních. A obchodních ploch v Česku dále přibývá, letos půjde o desítky tisíc metrů nejen na Chodově, ale také třeba v Českých Budějovicích.

Trendem je ale především rozšiřování center. Podle aktuální studie, kterou zpracovala analytická společnost CEEC Research ve spolupráci s poradenskou společností KPMG, se totiž už nová velká obchodní centra v blízké době stavět nebudou.

„Ta penetrace těmi velkými centry je vysoká. To znamená - u velkých center spíše uvidíme, že se budou rekonstruovat a modernizovat, protože ty hlavní lokality už jsou zpravidla obsazené,“ říká Jiří Vacek, ředitel společnosti CEEC Research.

Podle Vacka to ale neznamená, že by v Česku zájem zákazníků i developerů o nákupní centra opadl. „Roste samozřejmě i poptávka. Větší zájem zvedá i ceny, to znamená, že uvidíme i růst cen pronájmů v obchodních centrech, ty by se měly pohybovat mezi třemi až čtyřmi procenty,“ očekává Vacek pro letošní a příští rok.

S rostoucí plochou nákupních center se ale nabízí otázka, jestli těm méně atraktivním nehrozí zánik. Rozdíly už teď vidět jsou.

„Jsou určitě centra, která už teď mají horší výkonnost. Většinou jsou to centra, kde buďto mají moc malou spádovou oblast, to znamená, je tam nějaké konkurenční centrum v blízkosti. Nebo jsou mimo hlavní tahy, nebo je špatný mix obchodů se zábavou,“ říká Pavel Kliment z KPMG.

Změnil se účel

Navíc obchodní centra nebojují jen mezi sebou, stále víc zákazníků nakupuje zboží přes internet. Pavel Kliment se ale přesto o budoucnost nákupních center nebojí.

„Centra se víc a víc předělávají na komplex zábavy a obchodů. Takže to, že tam lidi nakupují, je jenom jedna část toho, co tam jdou dělat. I pro stávající obchody klasické - víme, že řada z nich už má zřízené e-shopy. A v podstatě to funguje jako showroom, funguje to jako výdejny. To nevede k tomu, aby lidi chodili méně do obchodních center, budou tam chodit za jiným účelem."

Takový pohled potvrzuje i poslední průzkum Shopping Centre Index provedený realitní poradenskou společností CBRE. Podle indexu se průměrný obrat center meziročně v letech 2015 a 2016 zvýšil o téměř 8 procent a neobsazenost klesla na méně než pět procent. Index zkoumá 16 regionálních obchodních center v Česku, ale nezahrnuje Prahu.

„Kategorie na velkém vzestupu, velkém rozvoji je nabídka gastronomie, celkově jídla, občerstvení v rámci nákupních center. Průměrem je nějakých šest, sedm procent z maloobchodní plochy. Nicméně tím trendem, který vidíme celoevropsky, tak je klidně se dostat na 20 procent ploch, které jsou dedikované na občerstvení a jídlo. Zábava je důležitým elementem, který se také rozvíjí,“ říká Veronika Tebichová ze společnosti CBRE.

Tedy, i když je český maloobchodní trh do určité míry nasycený, zejména v oblasti velkých nákupních center nad 50 tisíc metrů čtverečních plochy, další prostor pro výstavbu podle Tebichové v Česku stále je, a to zejména v rámci menších projektů do 20 tisíc metrů čtverečních. Nabízí se využití například různých dopravních uzlů.

„Vzhledem k tomu, že po krizi nastal developerský útlum a tolik se nestavělo – rozhodně za poslední dva roky – tak nám v podstatě přibylo pouze velmi málo maloobchodních ploch z toho celkového balíku 2,35 milionu metrů čtverečních. My se neobáváme špatných vyhlídek pro budoucnost obchodních center v rámci České republiky, ale i celosvětově i celé Evropy,“ říká.

Ostatně podle zmíněného Shopping Centre Indexu hodnota průměrného nákupu v regionálních českých nákupních centrech vzrostla meziročně o pět procent.