V létě stínění, v zimě mikina, sprcha jen krátká. Expert na úspory energií radí, na čem ušetřit

Michal Čejka radí lidem, jak bydlet, jak renovovat a jak stavět, aby jejich domy měly co nejmenší spotřebou.

Jak lze ušetřit za energie? Na co myslet při rekonstrukcích? A proč jsou zateplené domy často tak ošklivé? Poslechněte si Bourání s energetickým expertem Michalem Čejkou

„Polovina Čechů vyrostla v paneláku na standardních 26 stupních,“ říká s nadsázkou. „Ale po několika měsících stahování teploty si člověk zvykne a komfortní mu pak přijde i nižší teplota.“

„Nejlevnější izolace je mikina a snížení komfortu,“ zdůrazňuje Čejka pro Radio Wave.

V létě, kdy není třeba topit, je užitečné pustit se do drobných domácích oprav, doporučuje: „Já osobně jsem si osadil těsnění do starých oken, kudy hodně táhlo přímo na otopná tělesa. Tohle opatření stálo pár tisícovek a funguje úplně náramně, přinese mi to poměrně zajímavou úsporu.“

„V zateplených domech se teplota stabilizuje na 15 stupních,“ dodává.

Bez klimatizace

V létě naopak lidé potřebují domy chladit, ani k tomu ale není potřeba podle Čejky platit za energie.

„Máme výjimečně klima, v principu většinu budov chladit nepotřebujeme, pokud je dobře navržená a pokud respektujeme nějaká pravidla, tak bychom potřebovali chladit asi dva týdny v roce. A to se dá přečkat,“ tvrdí Čejka.

„Zásadní je sluníčko, které v létě přehřívá většinu budov. Ale to se dá zastínit,“ navrhuje.

„Ideální je tolik nevětrat, nepouštět si domů horko oknem. Pomůže ventilátor, protože pohybující se vzduch ochlazuje rychleji. Ale zásadní je zastínit okna. To vnitřní ovšem příliš nefunguje. Zajímavější je stínění meziokenní nebo ideálně venkovní, to funguje parádně,“ doporučuje Michal Čejka.

Sprcha za pár minut

Většina domácností platí více za topení než za ohřev vody, přesto se i na tom dá ušetřit. „V bytových domech tvoří teplá voda mezi 20 až 40 procenty výdajů na energie.

„Určitě se zvládnu umýt za tři čtyři minuty, nepotřebuji sedět ve sprše půl hodiny a nechat na sebe relaxačně padat teplou vodu. Šetřit se dá i úspornou hlavicí,“ radí Čejka a dodává:

„Navíc jsou v bytových domech rozvody často nezateplené. Celý den tam cirkuluje teplá voda, která se ohřívá na velmi vysokou teplotu.“

Panelák je příjemný dům

Energie šetří i to, když je byt či dům obklopen dalšími stavbami. „Záleží na ochlazovací obálce. Když mám malý rodinný domek, tak se hodně energie ztratí. Oproti bytovému domu, kde s venkem sousedí jen pár metrů čtverečních. V tom je panelák úspornější,“ říká odborník a dodává:

„Panelové domy už umíme předělat do pasivního standardu. Panelák je dům, se kterým se nejjednodušeji pracuje. Je to jednoduchá krabice, architekturu to nevidělo ani z vlaku, takže tam moc nejsou omezení. A když zrovna společenství vlastníků nerazí představu o co nejvíce barvách na fasádě, tak je docela příjemný dům. Můžete tam mít zavřené kohouty a topí jen stoupačky.“

