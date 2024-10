V ostravské huti Liberty se stále nepodařilo vyřešit problém s jedovatou odpadní vodou

V zadlužené ostravské huti se zatím daří zabránit vážné ekologické havárii. Přesto se ale v uzavřeném závodu koksovny v nádržích stále hromadí nebezpečná kontaminovaná voda. Huť na její celkovou likvidaci nemá peníze. Sleduje to i Česká inspekce životního prostředí a na rizika opakovaně upozorňují sami zaměstnanci. Ostrava 17:32 29. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hlavní brána | Foto: František Tichý | Zdroj: Český rozhlas

Pracovník huti, Robert Kögler, před možnou havárií varoval už před pár týdny. „Jsou tam látky, které vznikaly při koksárenství – jsou to dehty, kyanidy, fenoly, naftaleny, síra,“ řekl nám počátkem září.

Navíc hrozilo, že po vlně propouštění nebude mít kdo tyto problémy řešit. To se naštěstí nestalo. „Výpovědi nám stáhli zpět a hovoří se o tom, že bychom tam měli být do března. To ale samozřejmě bude záviset na tom, jestli nás budou platit, protože zadarmo tam nikdo nebude,“ potvrdil teď aktuálně. A daří se, jak říká, hlídat všechny nádrže, aby nepřetekly. A odčerpávat aspoň něco.

Problém je v tom, že huť nemá potřebných odhadem 90 miliónů korun na sanaci, říká insolvenční správce huti Šimon Peták. Tato likvidace je plně v rukou vedení huti, které ujišťuje, že dělá vše pro to, aby k žádným potížím nedošlo.

„Samozřejmě vyžaduje to další náklady a těch není málo. Snažíme se najít zdroje na jejich pokrytí a samozřejmě to bude nadále pokračovat. Do té doby je zajištěna ekologická likvidace průběžně vznikajících odpadních vod,“ dodává Peták.

Jako momentálně stabilní popisuje situaci s kontaminovanými vodami v huti také Česká inspekce životního prostředí. Ta pravidelně vyhodnocuje aktuální stav a nádrže také kontroluje.

Likvidaci jedovaté vody zkomplikovaly zářijové záplavy. Mimo jiné i kvůli nefunkční čistírně odpadních vod v ostravské části Přívoz. Kontaminované vody se proto musí aspoň zčásti odvážet jinam.