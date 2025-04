V otázce cel je důležitá unijní jednota. Všechny státy se shodly na společném postupu, říká ministr Vlček

Ministři obchodu EU se shodli na odpovědi na americká cla týkající se oceli a hliníku. Podle eurokomisaře pro obchod Maroše Šefčoviče první část evropských protiopatření začne platit 15. dubna, druhá část 15. května. „Hrozně důležitá byla otázka jednoty Evropské unie. Všechny státy včetně Česka vyjádřily podporu společnému postupu,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN). Rozhovor Praha 20:11 7. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Na jaké reakci se Evropská unie shodla?

Na dnešní (pondělní pozn. red.) radě v Lucemburku byla hrozně důležitá otázka jednoty. Všechny státy včetně České republiky vyjádřily jednotu ve společném postupu a v nutné reakci vůči neopodstatněným clům, které Spojené státy na Evropu v tomto případě hodlají uvalit.

A jak ta jednotná reakce bude vypadat tedy?

Ta reakce bude mít několik kroků. V prvním kroku budeme reagovat na první balík, který se týká právě otázky cel na výrobky z hliníku. Tady je dopad na český průmysl relativně malý. Bylo velmi důležité, že čeští výrobci už za předchozí Trumpovy administrativy dokázali diverzifikovat své vývozy. Dnes je to do USA pouze zhruba jedno procentu.

Ale každopádně budeme cílit na citlivé oblasti amerického průmyslu, jako je například výroba automobilů. Ale zároveň říkáme, že na stole jsou všechny možnosti pro ty další balíky. Protože to hlavní, čeho Evropa chce dosáhnout, je otázka dohody. Bohužel jsme v situaci, kdy ve Spojených státech nevíme, co bude platit za týden nebo za měsíc.

V jakém objemu a na co konkrétně zacílí odvetná cla, která mají začít platit 15. dubna?

Objem bude zhruba 20 miliard euro. Jak jsem říkal, budeme cílit primárně na americká citlivá odvětví, což je v tomto případě tedy například automobilový průmysl. Ale důležité budou ty další balíky. Plošná cla ze strany Spojených států jako taková zasáhnou širší rozsah než jen výrobu oceli nebo automobilový průmysl.

Říkáme, že všechny možnosti odvetných opatření jsou na stole, včetně otázky služeb nebo určitých digitálních platforem. Ale v tomto případě dnes nebudu konkrétní, protože platí dohoda, že Evropa jako taková, se v těchto dalších krocích sjednotí na určité strategii. Ale opakuji, že za nás je důležité dosažení jednoty a dohody.

Taktika vyčkávání

Vy jste také říkali, že chcete být trpěliví. Co v tuto chvíli znamená ta trpělivost? Znamená to další trpělivé vyjednávání nebo spíš vyčkávání?

Spíš vyčkáváním, protože jen vidíme, jakým způsobem aktuálně reagují americké akciové trhy, kde se z amerického akciového trhu i důchodového systému Spojených států denně vypaří miliardy dolarů.

To samotnou americkou administrativu dostává pod nemalý tlak vlastních voličů a vlastních firem a za týden nebo měsíc může být ta situace výrazně rozdílná.

Mezitím, předpokládám, bude EU připravovat nějaké možnosti jednání s USA. Co je zatím Evropská unie Spojeným státům ochotna nabídnout? Jak je to například s tím nulovým clem na auta, se kterým jel do USA komisař Šefčovič a což bylo zatím odmítnuto?

Pokud byste chtěli znát přímo můj osobní názor, tak samozřejmě otázka vytvoření celní nebo bezcelní unie je jedna z věcí, která by určitě za mě osobně mohla být na stole.

Protože přece jenom Spojené státy s Evropou tvoří největší obchodní blok na světě a tím naším pomyslným rivalem není náš partner na druhém konci Atlantiku, ale je to především Čína. Takže za mě osobně i tato věc je určitě na stole, ale pro každou dohodu musí být dva.

Jaký pocit měl komisař Šefčovič, pokud vás informoval, z toho prozatímního jednání? Chtějí se Spojené státy dohodnout? Protože zatím to tak nevypadalo...

Je to tak, zatím to tak úplně nevypadá. Proto je ale důležité, že Evropa musí mít připravenou protireakci. Ale máte pravdu, zatím to tak nevypadá.

Připravená Evropa

Další kroky tedy bude vyčkávat, kromě tedy zavádění cel, která začnou platit 15. dubna jako odpověď. Je to tak?

A nejenom to, je tady několik dalších významných aspektů, které Evropu nutí dále akcelerovat.

To je například otázka obchodního vztahu s Mercosurem, rozvíjení obchodních vztahů, které jsou zároveň významně důležité pro Česko v jihovýchodní Asii. Je to otázka spolupráce s takovými ekonomikami jako Jižní Korea, náš celkem významný obchodní partner. Je to otázka tlaku na deregulaci, otázka budování jednotného trhu. Ta současná situace nám opravdu otevírá i další možnosti, který mnohdy nebyla věnována taková pozornost a dnes jsou dobrou příležitostí, jak se na ně intenzivně zaměřit.

To je sice pravda, ale to mluvíme spíš o měsících, možná letech vyjednávání a dohod. Tady tato situace je ale věc, kterou by asi bylo potřeba řešit poměrně rychle vzhledem k tomu, co dělají burzy?

A Evropa na to bude připravena. Pokud Spojené státy budou dále eskalovat situaci, tak my na to budeme připraveni. Ale zároveň připomenu, že každá krize je i svým způsobem určitou příležitostí, jak věnovat pozornost dalším důležitým tématům, což je například otázka budování jednotného evropského trhu anebo rozvíjení dalších obchodních vazeb ve světě.