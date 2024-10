V pondělí zůstane zavřená většina obchodů. Zákaz se netýká částí Olomouckého a Moravskoslezkého kraje

Na pondělí 28. října připadá státní svátek, kdy se slaví Den vzniku samostatného československého státu. Je to zároveň den, kdy musí být podle nařízení zákona zavřené velké obchody. Někteří obchodníci s tím ale nesouhlasí. Zároveň pro spoustu obchodů platí výjimky a budou mít otevřené. Praha 7:42 25. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obchodům, které mají povinnost zavřít a nezavřely by, hrozí pokuta až milion korun od České obchodní inspekce (ilustrační foto) | Zdroj: Pixabay

Zavřené musí být v pondělí 28. října obchody s rozlohou nad 200 metrů čtverečních. Zajít nakoupit tak lidé můžou do drobných prodejen. Je ale dobré na to příliš nespoléhat, řada z nich totiž dobrovolně zavírá. Situace je komplikovaná i pro malé obchody v obchodních centrech.

„Většinou se zavírá celé nákupní centrum i s malými obchody. Ve chvíli, kdy nejsou otevřené velké obchody, tak jsou nákupní centra téměř prázdná. Nevyplatí se je v tu chvíli otevřít, protože tam stejně nejsou zákazníci a i malé obchody by prodělaly na tom, že by tam musely držet prodavače a ti by neměli koho obsluhovat,“ popisuje prezident českého Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

Také dodává, že osmadvacátý říjen je spolu s Vánocemi svátek, který si lidé dobře pamatují a pravidelně si tak vyřizují nákupy předem. O víkendu (26.10. – 27.10.) tak jde předpokládat, že v obchodech bude víc lidí než obvykle.

Obchodům, které mají povinnost zavřít a nezavřely by, hrozí pokuta až milion korun od České obchodní inspekce, která dodržování zákona kontroluje. Kromě malých prodejen zákon uděluje výjimku pro další typy obchodů.

„Zákaz se nevztahuje na prodejny na autobusových a vlakových nádražích a na letištích, tedy v místech se zvýšenou koncentrací cestujících. Omezení se dále nevztahuje na prodejny ve zdravotnických zařízeních, na lékárny a čerpací stanice,“ vysvětluje mluvčí inspekce František Kotrba.

Zvláštní výjimku mají také obchody v oblastech, které v září zasáhly povodně. Zákon totiž neplatí, pokud je vyhlášený stav nebezpečí. Ten v tuhle chvíli platí v částech Olomouckého a Moravskoslezského kraje.

Nesouhlas se zákonem

Se zákonem dlouhodobě nesouhlasí asociace obchodních center. Její předseda Jan Kubíček řekl, že obchody, které na svátky zavírají, tak přijdou o zhruba dvě procenta roční tržby.

Obchodníci totiž přicházejí o zisky z takzvaných impulzivních nákupů. Tedy takových, pro které se lidé rozhodují neplánovaně a na poslední chvíli. Zákon podle Kubíčka zároveň diskriminuje velké obchody oproti ostatním podnikům.

„Zákon má chránit zaměstnance, ale v prodejnách do 200 metrů zaměstnanci chráněni nejsou a zaměstnanci v restauracích, v zábavě a taxíku, na třetí směně v továrně, ti chráněni nejsou. Nerozumíme tomu, proč zákon zvýhodňuje jednu skupinu oproti druhé,“ říká Kubíček.

Směny o svátcích jsou přitom podle Kubíčka atraktivní především pro zaměstnance s částečným úvazkem, kteří za ní od zaměstnavatele povinně dostanou příplatek. Stejné podmínky jako osmadvacátého října pro obchody platí i o Vánočních svátcích a prvního ledna.