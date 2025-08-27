V prvním pololetí Češi vsadili v hazardních hrách přes 500 miliard. Většinu vsadili ve výherních automatech

Lidé v Česku v prvním pololetí vsadili v hazardních hrách 510,6 miliardy korun. Objem vkladů proti loňskému prvnímu pololetí vzrostl o 9,5 procenta, když rostly sázky ve většině typů rozšířených her, jedinou výjimkou bylo kurzové sázení. Objem vyplacených výher se meziročně zvýšil o 9,7 procenta na 477,5 miliardy korun. Provozovatelé her odvedli za pololetí na dani z hazardu 10,8 miliardy korun.

hazardní hry

Většina sázek připadla na výherní automaty | Foto: CC BY 2.0, Paf - Games Sport Casino

Dominantní podíl na sázkách dlouhodobě mají technické hry, mezi které se řadí zejména výherní automaty. Lidé v nich v prvním pololetí vsadili 402,3 miliardy korun, meziročně o 9,5 procenta víc. Sázky v technických hrách tak činily 78,8 procenta veškerých vkladů do hazardních her. Na výhrách vyplatili provozovatelé technických her 384,3 miliardy korun, meziročně o 9,6 procenta víc.

Na druhém místě co do objemu vsazených peněz byly kurzové sázky, lidé do nich v prvním pololetí vložili 70 miliard korun. Ve srovnání s loňským prvním pololetím se ale objem sázek snížil o 2,2 procenta. Vyplacené výhry dosáhly 62 miliard korun, meziročně byly nižší o 2,8 procenta.

Nejdynamičtější růst v prvním pololetí zaznamenaly živé hry, kam spadají například ruleta, kostky nebo poker. Sázky v nich dosáhly 26,1 miliardy korun, meziročně o 69,1 procenta víc. Podobným tempem rostly i výhry v živých hrách, které se meziročně zvýšily o 74,5 procenta na 23,9 miliardy korun.

Loterie na okraji 

Okrajovým segmentem sázek zůstávají loterie. Lidé v nich vsadili 12,3 miliardy korun, což představuje 2,4 procenta veškerých hazardních sázek. U ostatních kategorií hazardních her, jako jsou například bingo, tomboly nebo turnaje malého rozsahu, byl objem sázek v prvním pololetí zanedbatelný.

Podíl jednotlivých druhů hazardních her v prvním pololetí 2025:

DruhSázky (v mld. Kč)Rozdíl proti roku 2023 (v pct)Podíl na celkových sázkách (v pct)Objem vyplacených výher (v mld. Kč)
Technická hra (zejména automaty)402,259,578,8384,25
Kurzové sázky69,98-2,213,762,02
Živá hra (např. ruleta, kostky, karty)29,0969,15,123,93
Loterie (např. Sportka, stírací losy)12,333,42,47,34
CELKEM510,649,5100477,53

Zdroj: Finanční správa

