V prvním pololetí Češi vsadili v hazardních hrách přes 500 miliard. Většinu vsadili ve výherních automatech
Lidé v Česku v prvním pololetí vsadili v hazardních hrách 510,6 miliardy korun. Objem vkladů proti loňskému prvnímu pololetí vzrostl o 9,5 procenta, když rostly sázky ve většině typů rozšířených her, jedinou výjimkou bylo kurzové sázení. Objem vyplacených výher se meziročně zvýšil o 9,7 procenta na 477,5 miliardy korun. Provozovatelé her odvedli za pololetí na dani z hazardu 10,8 miliardy korun.
Dominantní podíl na sázkách dlouhodobě mají technické hry, mezi které se řadí zejména výherní automaty. Lidé v nich v prvním pololetí vsadili 402,3 miliardy korun, meziročně o 9,5 procenta víc. Sázky v technických hrách tak činily 78,8 procenta veškerých vkladů do hazardních her. Na výhrách vyplatili provozovatelé technických her 384,3 miliardy korun, meziročně o 9,6 procenta víc.
Tisíce Norů se marně radovaly z vysoké výhry v loterii. ‚Můžeme jen říci: Omlouváme se!‘ vzkázala společnost
Číst článek
Na druhém místě co do objemu vsazených peněz byly kurzové sázky, lidé do nich v prvním pololetí vložili 70 miliard korun. Ve srovnání s loňským prvním pololetím se ale objem sázek snížil o 2,2 procenta. Vyplacené výhry dosáhly 62 miliard korun, meziročně byly nižší o 2,8 procenta.
Nejdynamičtější růst v prvním pololetí zaznamenaly živé hry, kam spadají například ruleta, kostky nebo poker. Sázky v nich dosáhly 26,1 miliardy korun, meziročně o 69,1 procenta víc. Podobným tempem rostly i výhry v živých hrách, které se meziročně zvýšily o 74,5 procenta na 23,9 miliardy korun.
Loterie na okraji
Okrajovým segmentem sázek zůstávají loterie. Lidé v nich vsadili 12,3 miliardy korun, což představuje 2,4 procenta veškerých hazardních sázek. U ostatních kategorií hazardních her, jako jsou například bingo, tomboly nebo turnaje malého rozsahu, byl objem sázek v prvním pololetí zanedbatelný.
Podíl jednotlivých druhů hazardních her v prvním pololetí 2025:
|Druh
|Sázky (v mld. Kč)
|Rozdíl proti roku 2023 (v pct)
|Podíl na celkových sázkách (v pct)
|Objem vyplacených výher (v mld. Kč)
|Technická hra (zejména automaty)
|402,25
|9,5
|78,8
|384,25
|Kurzové sázky
|69,98
|-2,2
|13,7
|62,02
|Živá hra (např. ruleta, kostky, karty)
|29,09
|69,1
|5,1
|23,93
|Loterie (např. Sportka, stírací losy)
|12,33
|3,4
|2,4
|7,34
|CELKEM
|510,64
|9,5
|100
|477,53
Zdroj: Finanční správa