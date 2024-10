V říjnu průměrná sazba hypoték klesla na 5,34 procenta. Podle Hypoindexu je nejnižší od května 2022

Průměrná sazba hypoték na počátku října nepatrně klesla, proti předchozímu měsíci se snížila o 0,04 procentního bodu na 5,34 procenta. Zůstala na nejnižší úrovni od května předloňského roku. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb na začátku každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 procent hodnoty nemovitosti. Praha 7:42 4. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vývoj neeskaluje ceny nemovitostí, uvedl analytik (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Pokračuje velmi pozvolný pokles hypotečních sazeb. Banky ještě nezohlednily další snížení základní úrokové sazby ze strany České národní banky o 0,25 procentního bodu z minulého týdne,“ uvedl analytik společnosti Swiss Life Select Jiří Sýkora.

Na základě dosavadního postupu finančních institucí se podle něj dá očekávat, že i další vývoj hypotečních sazeb bude velmi pozvolný. Úroky na konci letošního roku tak budou hranici čtyř procent atakovat spíše výjimečně, míní.

Na druhou stranu tento vývoj alespoň neeskaluje ceny nemovitostí, které i nadále spíše stagnují nebo alespoň stoupají jen velmi pozvolně, dodal.

Letos průměrná sazba hypoték klesla o 0,68 procentního bodu. Vedle toho ČNB snížila ve stejném období svoji klíčovou sazbu o 2,5 procentního bodu na aktuálních 4,25 procenta. Rozdíl mezi průměrnou nabídkovou sazbou hypotečních úvěrů podle Hypoindexu a dvoutýdenní repo sazbou ČNB je 1,09 procentního bodu ve prospěch centrální banky.

V květnu 2022, kdy byl Swiss Life Hypoindex na stejné úrovni jako nyní, byla sazba ČNB 5,75 procenta, tedy rozdíl ve prospěch bank činil 0,42 bodu.

Novela zákona upravující podmínky pro předčasné splacení hypoték je z pohledu bank nedostatečná. V extrémních případech dokonce hrozí, že klient za hypoteční turistiku zaplatí méně než před novelou, a to z důvodu výpočtu poplatku za předčasné splacení, kdy se počítá s takzvanou referenční sazbou.

„Proto ke zlevňování sazeb s touto novelou pravděpodobně nedojde. K výraznějšímu zlevnění by mohlo dojít až v příštím roce,“ doplnil vedoucí produktového oddělení Swiss Life Select Tom Kadeřábek.

Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti, tedy LTV, při splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 5,34 procenta byla v říjnu 21 155 korun. V porovnání se zářím je to pokles jen o necelou stokorunu. Od začátku letošního roku klesla o 1434 Kč.