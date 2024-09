V rozpočtu je prostor pro přesuny mezi jednotlivými kapitolami, říká Stanjura. Teď bude jednat s ministry

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) v návrhu státního rozpočtu na příští rok vidí prostor na přesuny peněz mezi jednotlivými kapitolami. Kvůli minimální rezervě ve výši jedné miliardy proti zákonnému rozpočtovému rámci se ale přidání jednomu resortu projeví úbytkem jinde. Řekl to v diskusním pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News. Ministerstvo financí navrhlo na příští rok rozpočet se schodkem 230 miliard korun. Praha 13:57 1. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít peníze | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Stanjura uvedl, že jej v následujících týdnech čeká jednání s jednotlivými ministry. Připustil, že každý ministr má méně než by dostal v ideálním případě, návrh ale respektuje vládní priority. Rozpočet je podle něj prorůstový a obsahuje rekordní investice 250 miliard korun proti letošním 185 miliardám.

V návrhu rozpočtu na příští rok je historicky nejvíce peněz na investice a vláda také snižuje deficit k hrubému domácímu produktu (HDP) k úrovni kolem dvou procent. Na síti X to uvedl premiér Petr Fiala (ODS).

„Vůbec to nebylo jednoduché, ale s výsledkem jsem spokojen,“ uvedl ministerský předseda. Kabinet podle něj investuje do rozvoje silnic a dálnic, výzkumu a inovací, školství či obrany

Pro koaliční Piráty ale podle jejich předsedy a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše návrh rozpočtu v tuto chvíli přijatelný není. Bartoš požaduje sedm miliard korun na program výstavby bydlení a chce o tom iniciovat jednání, napsal.

Podpora bydlení je dlouhodobá priorita KDU-ČSL, o věci chce vést diskusi, řekl v České televizi předseda lidovců a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Pro svůj resort by Jurečka rád dostal v rozpočtu peníze navíc na posílení sociálních služeb a budování sociální infrastruktury. „Bavíme se řádově o jednotkách miliard korun,“ podotkl v pořadu Otázky Václava Moravce.

Vést debatu by Jurečka chtěl také o přerozdělení výnosů z emisních povolenek, jak je zakomponovat do jednotlivých rozpočtových kapitol, řekl s poukazem na lidovecké ministry zemědělství Marka Výborného a životního prostředí Petra Hladíka.

Jednání ve Sněmovně

Schvalování rozpočtu ve vládě očekává Stanjura ve středu 25. září, Poslanecké sněmovně jej musí předložit do konce měsíce. První čtení ve Sněmovně je naplánované na středu 23. října.

„Jednání ve vládě probíhat prostě budou, jako každý rok. Klíčový okamžik nastane, až budou členové vlády hlasovat rozpočet a já pevně doufám, že to hlasování vlády bude jednomyslné,“ uvedl Stanjura.

Předsedkyně poslaneckého klubu ANO a bývalá ministryně financí Alena Schillerová v diskusi zmínila, že vládní ODS rezignovala na svůj záměr snižovat rozpočtové schodky o 70 až 100 miliard korun ročně, ale deficity jsou meziročně nižší v průměru o 32 miliard korun. Rozpočet jako takový kritizovala.

„Je to na úkor střední třídy, občanů, rodin s dětmi, důchodců, OSVČ, živnostníků. Ti to všichni zaplatí. Ale jsou tam i vítězové. A to jsou například banky,“ podotkla Schillerová.

Zveřejněný návrh ministerstva financí obsahuje růst rozpočtových příjmů o 7,5 procenta na 2,086 bilionu korun, výdaje stoupnou o 5,7 procenta na 2,316 bilionu korun. Návrh předpokládá růst výdajů ve většině rozpočtových kapitol.

Největší procentuální nárůst by mělo zaznamenat ministerstvo zdravotnictví, kde výdaje vzrostou o 52,9 procenta na 17,5 miliardy korun, následuje ministerstvo dopravy s růstem o 34,5 procenta na 139,4 miliardy korun. Největší pokles výdajů naopak čeká ministerstvo pro místní rozvoj, kde se sníží o 12,9 procenta na 13,3 miliardy korun, a ministerstvo průmyslu a obchodu, kde klesnou o 9,8 procenta na 35,8 miliardy korun.