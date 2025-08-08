V tuzemsku se na jaře ubytovalo 6,3 milionu lidí. Meziročně přibylo českých i zahraničních hostů

V hotelech, penzionech či v kempech v Česku se v letošním druhém čtvrtletí ubytovalo přes 6,3 milionu lidí, meziročně o 5,6 procenta více. Přibylo zahraničních i domácích hostů. Počet noclehů v ubytovacích zařízeních od začátku dubna do konce června dosáhl zhruba 15 milionů, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se zvýšil o 6,9 procenta. Vyplývá to z údajů, které v pátek zveřejnil Český statistický úřad.

Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Turisté, Karlův most

Domácí hosté se nejčastěji ubytovávali v Jihomoravském kraji a v Praze | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

„Do hromadných ubytovacích zařízení přijelo ve sledovaném období celkem 6,3 milionu hostů. Meziročně se počet příjezdů zvýšil o 5,6 procenta a byl podpořen zvýšeným počtem hostů z Česka i ze zahraničí. Ve sledovaných zařízeních se ubytovalo 3,4 milionu rezidentů a tři miliony hostů bylo z ciziny,“ uvedl vedoucí oddělení statistiky cestovního ruchu a životního prostředí Českého statistického úřadu Roman Mikula.

Hosté z Česka strávili v hotelech, penzionech či kempech přibližně osm milionů nocí, což znamenalo meziroční růst o 5,3 procenta. Na cizince v hromadných ubytovacích zařízeních připadlo sedm milionů nocí, ve srovnání s druhým čtvrtletí minulého roku o 8,8 procenta více.

4:51

Do Prahy přijíždějí krátkodobí návštěvníci. Rychlá turistika město jen opotřebovává, kritizuje starostka

Číst článek

Turistů přibylo ve všech krajích

Celkový počet ubytovaných se v jarních měsících meziročně zvýšil ve všech krajích. „Nejvyšší růst počtu hostů byl zaznamenán v Ústeckém a Olomouckém kraji,“ uvedl Český statistický úřad.

Domácí hosté se nejčastěji ubytovávali v Jihomoravském kraji a v Praze, zahraniční turisté tradičně nejvíc v hlavním městě, následovaném Jihomoravským a Karlovarským krajem. Čechů se ubytovalo meziročně víc ve všech krajích, cizinců ubylo jen v Moravskoslezském kraji.

I celkový počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních v Česku vzrostl ve všech krajích. Nejvýraznější nárůst podle statistiků zaznamenaly Ústecký a Pardubický kraj. Domácí hosté strávili v Česku meziročně víc nocí ve všech krajích, zahraniční klientely ubylo jen v Moravskoslezském kraji a v Kraji Vysočina.

Zahraničních hostů se ve druhém čtvrtletí tohoto roku v Česku ubytovalo o 6,2 procenta víc oproti stejnému období loni. Nejvíc přijelo Němců, zhruba 665 tisíc, Slováků bylo 269 tisíc a z Polska dorazilo na 259 tisíc hostů.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Ekonomika

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme