V tuzemsku se na jaře ubytovalo 6,3 milionu lidí. Meziročně přibylo českých i zahraničních hostů
V hotelech, penzionech či v kempech v Česku se v letošním druhém čtvrtletí ubytovalo přes 6,3 milionu lidí, meziročně o 5,6 procenta více. Přibylo zahraničních i domácích hostů. Počet noclehů v ubytovacích zařízeních od začátku dubna do konce června dosáhl zhruba 15 milionů, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se zvýšil o 6,9 procenta. Vyplývá to z údajů, které v pátek zveřejnil Český statistický úřad.
„Do hromadných ubytovacích zařízení přijelo ve sledovaném období celkem 6,3 milionu hostů. Meziročně se počet příjezdů zvýšil o 5,6 procenta a byl podpořen zvýšeným počtem hostů z Česka i ze zahraničí. Ve sledovaných zařízeních se ubytovalo 3,4 milionu rezidentů a tři miliony hostů bylo z ciziny,“ uvedl vedoucí oddělení statistiky cestovního ruchu a životního prostředí Českého statistického úřadu Roman Mikula.
Hosté z Česka strávili v hotelech, penzionech či kempech přibližně osm milionů nocí, což znamenalo meziroční růst o 5,3 procenta. Na cizince v hromadných ubytovacích zařízeních připadlo sedm milionů nocí, ve srovnání s druhým čtvrtletí minulého roku o 8,8 procenta více.
Do Prahy přijíždějí krátkodobí návštěvníci. Rychlá turistika město jen opotřebovává, kritizuje starostka
Číst článek
Turistů přibylo ve všech krajích
Celkový počet ubytovaných se v jarních měsících meziročně zvýšil ve všech krajích. „Nejvyšší růst počtu hostů byl zaznamenán v Ústeckém a Olomouckém kraji,“ uvedl Český statistický úřad.
Domácí hosté se nejčastěji ubytovávali v Jihomoravském kraji a v Praze, zahraniční turisté tradičně nejvíc v hlavním městě, následovaném Jihomoravským a Karlovarským krajem. Čechů se ubytovalo meziročně víc ve všech krajích, cizinců ubylo jen v Moravskoslezském kraji.
I celkový počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních v Česku vzrostl ve všech krajích. Nejvýraznější nárůst podle statistiků zaznamenaly Ústecký a Pardubický kraj. Domácí hosté strávili v Česku meziročně víc nocí ve všech krajích, zahraniční klientely ubylo jen v Moravskoslezském kraji a v Kraji Vysočina.
Zahraničních hostů se ve druhém čtvrtletí tohoto roku v Česku ubytovalo o 6,2 procenta víc oproti stejnému období loni. Nejvíc přijelo Němců, zhruba 665 tisíc, Slováků bylo 269 tisíc a z Polska dorazilo na 259 tisíc hostů.