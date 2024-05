Podle dat Českého statistického úřadu v Ústeckém kraji meziročně ubylo podnikatelů. Ke konci roku svou živnost ukončilo více než 14 000 z nich. V Lovosicích se proto rozhodli své drobné živnostníky podpořit. Radnice rozdělila dva miliony korun z rozpočtu mezi obyvatele, kteří mají útratu u vybraných podnikatelů levnější. Lovosice 19:36 26. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Ústeckém kraji meziročně ubylo živnostníků. V Lovosicích se je proto rozhodli podpořit | Foto: Lucie Heyzlová | Zdroj: Český rozhlas

„Přijde ke Krátkému nákup za 200 korun. Ten člověk nahlásí číselný kód, který má v mobilním telefonu, my ho přeťukáme do našeho telefonu přes aplikaci, kterou máme u pokladny, a systém řekne, že zaplatí místo 200 korun jen 100,“ popisuje obchodník Jan Krátký fungování nového systému, do kterého se v dubnu zapojil.

V Ústeckém kraji meziročně ubylo živnostníků. V Lovosicích se je proto rozhodli podpořit

Registrovat se mohli i obyvatelé Lovosic. Ti takhle čerpají 500 korun měsíčně. Utratit je ale musí u vybraných drobných podnikatelů. „Těch lidí opravdu přibylo. Co jsem se bavil s jiným obchodníkem, tak mi říkal, že jsou u něj poprvé i lidé, kteří tam jinak nikdy nebyli, což je dobré,“ potvrzuje Krátký.

O program je zájem

I přes pomalejší začátek si dosavadní zájem o program pochvaluje i starosta Vojtěch Krejčí ze sdružení PRO Lovosice. „Asi i takovou drbárnou, že to funguje, se rozkřiklo, že je to dobré a má smysl se tam přihlásit. Ten nárůst byl velký – registrovaných máme zhruba 1300 občanů,“ potvrzuje.

Radnice na podporu drobných podnikatelů letos vyčlenila dva miliony korun. Lidé je mohou utratit v podstatě za cokoliv. „U toho je pěkně vidět, že ti starší lidé je využívají na služby, které potřebují – vidíme útraty v lékárnách nebo v potravinách. Naopak mladší skupiny obyvatel to využívají třeba na nákup textilu,“ doplňuje Krejčí.

Začátkem června radnice výsledky vyhodnotí – s programem ale chce dál pokračovat. „Město pak bude rozhodovat o tom, jestli ten program třeba o měsíc prodluží, nebo zda nebude vytvářet obdobný program na podzim s jinou cílovou skupinou – například kurzovné a školkovné pro rodiny s dětmi,“ uzavírá starosta Krejčí.

Ve hře je i Senior taxi, které by fungovalo na stejném principu virtuálního konta.